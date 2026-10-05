PlayStation könnte Killzone, Sly Cooper und Ape Escape für externe Studios öffnen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Sony soll externe Studios Pitches für bestehende PlayStation-Marken einreichen lassen.

Genannt werden konkret Sly Cooper, Ape Escape und Killzone.

PlayStation soll erfolgreiche Projekte finanzieren und selbst veröffentlichen.

Killzone, Sly Cooper und Ape Escape könnten bei PlayStation eine neue Chance bekommen, allerdings möglicherweise nicht bei Sonys eigenen Entwicklerstudios. Sony Interactive Entertainment soll seine bisherige Strategie gelockert haben und externe Teams inzwischen Pitches für Spiele auf Basis bestehender PlayStation-Marken einreichen lassen. Das berichtet der ResetEra-Nutzer thisiserfan, der bereits vor der offiziellen Ankündigung Details zu God of War: Sons of Sparta verraten hatte. Sony selbst hat dieses neue Lizenzmodell bislang nicht bestätigt.

Die Aussage ist vor allem deshalb interessant, weil es offenbar nicht bloß um Remaster oder einfache Portierungen älterer Spiele geht. Nach den Angaben der Quelle sollen externe Studios neue Spiele auf Basis von Sony-Marken entwickeln können. PlayStation Studios würde entsprechende Projekte finanzieren und veröffentlichen. Bei einzelnen Spielen könnte zusätzlich das ursprüngliche Entwicklerstudio eine unterstützende oder überwachende Rolle übernehmen. Ein Pitch bedeutet allerdings noch nicht, dass ein Spiel tatsächlich genehmigt wurde oder sich bereits in voller Produktion befindet.

PlayStation könnte damit ein altes Problem lösen

Sony besitzt zahlreiche bekannte Marken, für die seit Jahren kein neues großes Spiel erschienen ist. Killzone: Shadow Fall kam bereits 2013 zum Start der PlayStation 4 auf den Markt. Im selben Jahr erschien mit Thieves in Time auch das bislang letzte neue Sly Cooper-Abenteuer. Bei Ape Escape liegt der letzte reguläre Hauptteil sogar noch weiter zurück. Gleichzeitig arbeiten viele der großen PlayStation Studios längst an anderen Reihen und Projekten.

Genau deshalb wäre das gemeldete Modell für Sony interessant. Ein Comeback müsste nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein etabliertes First-Party-Studio sein aktuelles Projekt aufgibt. Sucker Punch müsste beispielsweise nicht von seinen heutigen Spielen zurück zu Sly Cooper wechseln, nur damit die Marke weiterleben kann. Ähnliches gilt für Guerrilla Games und Killzone. Schon im Mai gab es Hinweise darauf, dass Sony die Rückkehr mehrerer älterer PlayStation-Marken prüft. Die neue Information würde erstmals erklären, wie solche Comebacks praktisch umgesetzt werden könnten.

God of War zeigt bereits, wie dieses Modell aussehen kann

Ganz neu wäre die Zusammenarbeit zwischen Sony-Marken und externen Studios nicht. God of War: Sons of Sparta wurde von Mega Cat Studios entwickelt, während Santa Monica Studio eng am Projekt beteiligt blieb. Die kanonische Geschichte stammt vom Autorenteam hinter God of War.

Das ist noch kein Beweis dafür, dass Sony inzwischen generell seine alten Marken für externe Pitches geöffnet hat. Es zeigt aber, dass ein Modell aus externer Entwicklung, Finanzierung und Veröffentlichung durch PlayStation sowie Beteiligung des ursprünglichen Studios bereits praktisch eingesetzt wurde.

Bei Killzone gibt es bereits einen passenden Kandidaten

Besonders gut fügt sich das neue Gerücht in die bisherigen Meldungen rund um Killzone ein. Dabei fiel insbesondere der Name People Can Fly. Das polnische Studio arbeitet nachweislich unter dem Codenamen „Project Delta“ mit Sony Interactive Entertainment zusammen, offiziell bestätigt wurde eine Verbindung zum einstigen Guerilla-Franchise bislang allerdings nicht.

Nach den bisherigen Informationen könnte es sich um eine modernisierte Fassung eines älteren Killzone-Spiels handeln. Ein komplettes Remake oder ein Remaster wurden genannt, eine eindeutige Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Auch Ape Escape taucht plötzlich wieder häufiger auf

Ape Escape ist der zweite Name, bei dem mehrere Hinweise zusammenkommen. Insider NateTheHate erklärte bereits im Mai, Sony prüfe die Rückkehr älterer, nicht mehr genutzter Marken. Anfang Oktober legte er bei Ape Escape noch einmal nach und deutete an, dass tatsächlich etwas mit der Reihe passieren könnte. Gleichzeitig stellte er klar, dass nach seinem Kenntnisstand Team Asobi nicht an dem Projekt arbeitet. Das würde zu der neuen Meldung über externe Entwickler passen, bestätigt sie aber nicht unabhängig.

Ganz verschwunden ist die Marke ohnehin nicht. Sony verwendet Ape Escape weiterhin als Teil seiner PlayStation-Geschichte. Im neuen LEGO-Modell der ersten PlayStation steckt beispielsweise neben Gran Turismo auch ein eigenes kleines „Ape Escape“-Diorama. Das ist kein Hinweis auf ein neues Spiel, zeigt aber, dass Sony die Marke weiterhin aktiv nutzt.

Sly Cooper wäre ein logischer Kandidat für externe Entwicklung

Ähnlich sieht es bei Sly Cooper aus. Sucker Punch hat die Reihe längst hinter sich gelassen und konzentriert sich auf andere Projekte. Das bisher letzte Spiel, Sly Cooper: Thieves in Time, entstand bereits nicht mehr bei den Ghost of Yotei-Machern, sondern beim externen Entwickler Sanzaru Games. Ein neues Spiel aus dem Franchise müsste deshalb ohnehin nicht zwangsläufig beim ursprünglichen Studio entstehen.

Hinzu kommt, dass Sony im September die Marke für eine Reihe neuer Merchandise-Produkte registrieren ließ. Darunter befinden sich unter anderem Comics, Poster und weitere Fanartikel. Ein Videospiel war in dieser Anmeldung ausdrücklich nicht enthalten. Für sich genommen hat die Registrierung deshalb wenig Aussagekraft für mich. Zusammen mit den aktuellen Berichten bekommt der Name Sly Cooper aber wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht schon als Vorbereitung, aber das ist Spekulation.

Erste Spiele könnten erst mit der nächsten PlayStation-Generation kommen

Wer jetzt auf eine schnelle Ankündigung bei der nächsten State of Play hofft, sollte die Erwartungen trotzdem niedrig halten. Auch der Insider thisiserfan geht nach eigenen Angaben davon aus, dass eine erste Welle solcher Projekte ungefähr im Umfeld der nächsten PlayStation-Generation erscheinen könnte. Das ist allerdings keine bestätigte Sony-Roadmap, sondern lediglich die Einschätzung der Quelle.

Die eigentliche neue Information ist deshalb weniger ein einzelnes Spiel als der mögliche Strategiewechsel dahinter. Wenn Sony seine älteren Marken tatsächlich gezielt für externe Entwickler öffnet, müssten Reihen wie Killzone oder Sly Cooper nicht länger darauf warten, dass bei Guerrilla, Sucker Punch oder einem anderen großen PlayStation-Studio irgendwann Kapazitäten frei werden. Genau das könnte Sonys umfangreichen Katalog alter PlayStation-Marken wieder interessant machen. Welche dieser Pitches tatsächlich ein fertiges Spiel hervorbringen, ist derzeit aber noch völlig offen.