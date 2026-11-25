Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf der PlayStation 5 musst du dich bei vielen Spielen zwischen besserer Grafik und einer höheren Bildrate entscheiden. Wer später wechseln möchte, muss dafür meistens ins Einstellungsmenü. Mit der PlayStation 6 könnte das deutlich einfacher werden. Ein neues Sony-Patent beschreibt eine eigene Taste am Controller, mit der sich Grafikmodi während des Spielens wechseln lassen. Doch die eigentliche Überraschung steckt in der Technik dahinter.

Das am 19. November 2026 veröffentlichte Sony-Patent US 2026/0364447 A1 beschreibt eine Funktion, die Grafikqualität und Leistung automatisch an das aktuelle Spielgeschehen anpassen kann. Wie Wccftech.com berichtet, könnte die sogenannte „Adaptive Visual Quality-Technologie“ vor allem für die nächste PlayStation-Generation interessant werden.

PS6-Controller könnte eine eigene Grafik-Taste bekommen

Die Grundidee ist überraschend simpel. Anstatt ein Spiel pausieren und durch mehrere Menüs navigieren zu müssen, drückst du einfach eine Taste am Controller. Schon wechselt das Spiel beispielsweise vom Grafikmodus in den Performance-Modus. Besonders interessant ist, dass PlayStation anscheinend keinen abrupten Wechsel vorsieht. Stattdessen sollen die Grafikeinstellungen schrittweise angepasst werden. Das System könnte etwa die Auflösung, Kantenglättung oder andere Grafikdetails über mehrere Zwischenstufen verändern.

Dadurch soll der Übergang möglichst unauffällig bleiben. Laut Patentschrift sind sogar mehrere unterschiedliche Qualitätsmodi denkbar. Der Wechsel könnte über eine physische Taste oder eine virtuelle Schaltfläche erfolgen. Allerdings ist der zusätzliche Button nur ein Teil des Konzepts. Das Patent beschreibt eine deutlich umfangreichere Technik, die weitgehend ohne Eingreifen des Spielers funktionieren könnte.

Die PS6 könnte ihre Grafik mit jedem einzelnen Bild automatisch verändern

Hinter dem Namen Adaptive Visual Quality steckt ein Verfahren, das zwei aufeinanderfolgende Bilder miteinander vergleicht. Dabei analysiert das System unter anderem Veränderungen bei Helligkeit und Farben. Aus diesen Unterschieden wird ein Wert berechnet, der anschließend mit hinterlegten Grafikeinstellungen abgeglichen wird.

Das Ergebnis entscheidet darüber, welche Einstellungen für das nächste Bild verwendet werden könnten.

Ein Beispiel: Stehst du in einer ruhigen Umgebung und bewegst die Kamera kaum, könnte das System eine höhere Grafikqualität verwenden. Beginnt dagegen ein hektisches Gefecht mit zahlreichen Bewegungen und Effekten, könnten bestimmte Details reduziert werden, um die Leistung zu verbessern.

Das Besondere daran ist die Genauigkeit. Das Patent beschreibt nicht nur eine dynamische Anpassung der Auflösung, wie sie bereits zahlreiche Spiele verwenden. Auch Texturauflösung, Shader, Filter, Kantenglättung und weitere Grafikoptionen könnten berücksichtigt werden. Im Idealfall würde sich die Bildqualität damit ständig an die jeweilige Situation anpassen, ohne dass du etwas davon bemerkst. Ob das in der Praxis tatsächlich ohne sichtbare Qualitätsschwankungen funktioniert, müsste sich allerdings erst zeigen.

Was bedeutet das für 4K und 120 FPS auf der PlayStation 6?

Gerade bei der nächsten Konsolengeneration könnte eine solche Technik interessant werden. Schließlich wünschen sich viele Spieler eine Kombination aus hoher Auflösung, aufwendigen Grafikeffekten und flüssigen Bildraten. Auf der PS5 muss man sich häufig zwischen diesen Eigenschaften entscheiden.

Die neue Technologie könnte diesen Kompromiss zumindest verringern. Anstatt dauerhaft einen festen Grafikmodus zu verwenden, würde das System seine verfügbaren Leistungsreserven situationsabhängig einsetzen.

Auch eine Kombination mit Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wäre grundsätzlich denkbar. Die Upscaling-Technologie kommt bereits auf der PS5 Pro zum Einsatz und soll eine hohe Bildqualität bei geringerer Renderlast ermöglichen.

Eine Garantie für entsprechende Bildraten liefert die Patentschrift allerdings nicht.

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