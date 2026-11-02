PS5 bekommt neues Sicherheitsupdate: Sony reagiert offenbar auf Jailbreak-Fortschritte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony Interactive Entertainment hat heute ein neues Systemupdate für die PlayStation 5 und PS5 Pro veröffentlicht. Die Firmware 26.07-14.22.00 ist rund 1,27 GB groß und konzentriert sich ausschließlich auf Sicherheitskorrekturen. Neue Funktionen gibt es nicht. Auffällig ist allerdings der Zeitpunkt: Erst kürzlich wurden weitere Fortschritte bei Jailbreak-Versuchen auf der PS5 bekannt.

Die offiziellen Patchnotes von Sony fallen ausgesprochen knapp aus. Der Hersteller bestätigt lediglich, dass Sicherheitskorrekturen an der Systemsoftware vorgenommen wurden. Welche Schwachstellen geschlossen wurden und ob bestimmte Exploits betroffen sind, verrät Sony nicht.

Das Update folgt auf Firmware 26.07-14.20.00, die erst vor weniger als zwei Wochen veröffentlicht wurde. In der Zwischenzeit gab es neue Aktivitäten innerhalb der PS5-Jailbreak-Szene. Sicherheitsforscher beschäftigen sich weiterhin damit, Schwachstellen der Konsole auszunutzen, um nicht autorisierte Software auszuführen.

Will Sony weitere PS5-Jailbreaks verhindern?

Dass Sony mit dem neuen Update auf diese Entwicklungen reagiert, liegt nahe. Bestätigt ist ein direkter Zusammenhang allerdings nicht. Bei einem Jailbreak werden Sicherheitsbeschränkungen der Konsole umgangen. Dadurch können beispielsweise Homebrew-Anwendungen oder Emulatoren ausgeführt werden. Solche Eingriffe können allerdings auch Sicherheitsrisiken verursachen und den Betrieb der Konsole beeinträchtigen.

Interessant ist außerdem die zeitliche Nähe zum geplanten Start von GTA 6 am 19. November 2026. Einige Berichte vermuten, dass Sony seine Sicherheitsmaßnahmen vor der Veröffentlichung des Rockstar-Spiels verstärken möchte. Dafür gibt es bislang jedoch keinen konkreten Beleg. Die offiziellen Patchnotes erwähnen weder das kommende Spiel von Rockstar Games noch einen bestimmten Jailbreak.

Was bedeutet das Update für normale PS5-Spieler?

Wer seine PS5 ausschließlich zum Spielen verwendet, bekommt mit Firmware 26.07-14.22.00 keine sichtbaren Neuerungen. Sony nennt weder Leistungsverbesserungen noch Änderungen an der Benutzeroberfläche oder zusätzliche Funktionen für den DualSense-Controller.

Die Installation ist dennoch sinnvoll, da Sicherheitslücken geschlossen werden. Das Update lässt sich direkt über Einstellungen > System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware herunterladen. Bei aktivierten automatischen Updates übernimmt die Konsole den Vorgang selbst.

Sony empfiehlt grundsätzlich, neue Systemsoftware möglichst zeitnah zu installieren. Ob die aktuelle Firmware tatsächlich bekannte Jailbreak-Methoden blockiert, muss sich allerdings erst zeigen. Welche Sicherheitslücken das Unternehmen konkret beseitigt hat, bleibt vorerst offen.