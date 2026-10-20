PS5 könnte echte PS2/PS3-Discs abspielen: Jailbreak zeigt, was Sony nie freigeschaltet hat
Ein neuer PS5-Emulator liest originale PS2-Discs direkt aus dem Laufwerk. Selbst PS3-Spiele funktionieren inzwischen auf der gehackten Konsole.
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
- Das Wichtigste in Kürze
- Ein Jailbreak ist nicht ohne Risiko: Er kann zu Abstürzen, Datenverlust, Sicherheitsproblemen und im schlimmsten Fall zu einer unbrauchbaren Konsole führen, außerdem können Garantie- und Online-Funktionen beeinträchtigt werden.
Eine PlayStation 2-Disc direkt in die PS5 einlegen und das Spiel starten. Was Sony offiziell nie ermöglicht hat, funktioniert inzwischen auf einer gehackten PlayStation 5. Der neue Emulator PS5SX2 erkennt originale PS2-DVDs direkt im Disc-Laufwerk, erstellt sogar eine Spiele-Kachel auf dem PS5-Startbildschirm und startet das Spiel von der Disc.
Der Entwickler beschreibt das Ziel hinter der Funktion ziemlich passend. In der Ankündigung von „PS5SX2 2.10“ heißt es übersetzt:
Mehr als 20 Jahre später bringen wir das Gefühl zurück, einfach eine Disc einzulegen und zu spielen.
Das Bemerkenswerte daran: Die PS5-Hardware konnte PS2-DVDs grundsätzlich die ganze Zeit lesen. Sony nennt im eigenen PS5-Handbuch ausdrücklich DVD-ROM als unterstütztes Medium. Gleichzeitig steht dort ebenso eindeutig, dass Spiele für PlayStation, PlayStation 2 und PlayStation 3 nicht von Disc abgespielt werden können. Der fehlende Teil war also nicht das DVD-Laufwerk, sondern die offizielle Software-Unterstützung.
PS2-Spiele laufen nativ über einen Emulator auf der PS5
PS5SX2 basiert auf dem bekannten PCSX2-Emulator und läuft direkt auf einer gehackten PS5. Die CPU-Recompiler arbeiten auf dem Zen-2-Prozessor der Konsole, während die Grafik über Vulkan ausgegeben wird. Laut Projektseite sind sogar höhere interne Auflösungen bis hin zur Ausgabe auf einem 4K-Fernseher möglich.
Der YouTube-Kanal Modern Vintage Gamer hat die neue Disc-Unterstützung ausprobiert (via GamesRadar). Spiele lassen sich direkt von der PS2-Disc starten. Dabei kann es allerdings noch zu kleineren Rucklern kommen. Wer die Daten auf die interne SSD kopiert, bekommt laut Test eine deutlich flüssigere Erfahrung.
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Nicht jede PS2-Disc funktioniert auf diesem Weg. Die meisten PlayStation 2-Spiele wurden auf DVD ausgeliefert, einige frühe Titel erschienen allerdings auf CD-ROM. Das PS5-Laufwerk besitzt keinen CD-Laser und kann diese Datenträger deshalb nicht lesen.
Sogar originale PS3-Discs laufen inzwischen auf der PS5
Noch kurioser wird es bei der PlayStation 3. Mit RPCS3-5 existiert inzwischen auch ein PS5-Port des bekannten PS3-Emulators. Damit können originale PS3-Blu-rays direkt über das Laufwerk einer gehackten PS5 eingelesen werden. Die Technik befindet sich allerdings noch deutlich früher in der Entwicklung als PS5SX2. PS3-Emulation ist selbst auf schnellen PCs anspruchsvoll und entsprechend sollte man hier noch keine perfekte Kompatibilität erwarten.
Das Ganze ist eng mit dem neuen PS5-Jailbreak „Relapse“ verbunden. Der Exploit hat die Homebrew-Szene rund um Sonys Konsole in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt. Für eine normale, aktuelle PS5 ändert sich dadurch allerdings nichts. Ohne Jailbreak kannst du weiterhin keine PS2- oder PS3-Spiele von Disc starten.
Dabei ist die Frage nach echter Abwärtskompatibilität alles andere als neu. Bereits 2020 hatten wir über ein Sony-Patent zur Emulation älterer PlayStation-Generationen auf der PS5 berichtet. Offiziell blieb die PS5 bei Disc-Spielen aber auf PS4 und PS5 beschränkt.
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Gerade für Sammler ist die Homebrew-Entwicklung deshalb spannend. Wer noch einen Stapel alter PS2-Klassiker im Regal stehen hat, sieht jetzt ziemlich deutlich: Die PS5-Hardware ist grundsätzlich in der Lage, diese alten Discs zu lesen und die Spiele über Emulation laufen zu lassen. Sony hat diese Möglichkeit nur nie offiziell angeboten.
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