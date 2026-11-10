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5 Sterne vor dem Release?

GTA 6 bekommt schon „5 Sterne“ auf PlayStation 5, dabei hat noch niemand das Spiel offiziell bewertet

Nach den frühen Xbox-Bewertungen tauchen jetzt auch im PlayStation-Backend erste Bestnoten für Grand Theft Auto VI auf.

i GTA 6 bekommt schon „5 Sterne“ auf PlayStation 5, dabei hat noch niemand das Spiel offiziell bewertet
Artikel von Markus Bauer +
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Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist noch nicht erschienen, soll aber bereits die ersten Bestnoten auf PlayStation erhalten haben. Laut einem neuen Datenbankfund sind im Backend des PlayStation Stores elf Bewertungen mit durchschnittlich fünf von fünf Sternen hinterlegt. Auf der offiziellen Store-Seite sind diese Bewertungen allerdings noch nicht öffentlich sichtbar.

Die Entdeckung wurde über den Account PS Store DB auf X.com verbreitet. Das wirft eine interessante Frage auf: Wie kann ein Spiel, das erst am 19. November erscheint, bereits Nutzerbewertungen besitzen?

GTA 6 wurde bereits im August vorab bewertet

Ganz neu ist dieses Phänomen nicht. Schon im August waren 54 Fünf-Sterne-Bewertungen für GTA 6 im Xbox Store aufgetaucht. Damals zeigte sich schnell, dass zumindest einige Nutzer das Spiel allein aus Vorfreude bewertet hatten.

Bei PlayStation ist die Situation etwas ungewöhnlicher. PlayStation beschreibt sein Bewertungssystem ausdrücklich als Angebot für verifizierte Besitzer eines Spiels. Wie die angeblichen elf Bewertungen vor dem Release zustande gekommen sind, lässt sich deshalb nicht eindeutig erklären.

Eine Möglichkeit wären interne Testkonten oder bereits freigeschaltete Zugänge. Dafür gibt es allerdings keinen Beleg. Ebenso könnten die Werte durch eine fehlerhafte oder vorläufige Datenbankzuordnung entstanden sein.

Heute startet der Pre-Load für GTA 6, dass mit über 210 GB ziemlich massiv daherkommt! - Bild: Rockstar Games

Heute startet der Pre-Load für GTA 6, dass mit über 210 GB ziemlich massiv daherkommt! – Bild: Rockstar Games

Sind die fünf Sterne ein Hinweis auf die Qualität von GTA 6?

Nein. Selbst wenn die elf Bewertungen tatsächlich im PlayStation-Backend existieren, wäre ihre Aussagekraft äußerst gering. Weder die Identität der Bewertenden noch deren tatsächliche Spielerfahrung ist bekannt.

Auf der öffentlich zugänglichen PlayStation-Seite zu GTA 6 werden derzeit weiterhin keine Nutzerbewertungen angezeigt. Rockstar Games und/oder PlayStation haben den Fund bisher nicht kommentiert.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Seit heute können Vorbesteller das Spiel bereits herunterladen.

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Erst nach der Veröffentlichung werden reguläre Spielerbewertungen zeigen, wie Rockstars neues Open-World-Abenteuer tatsächlich bei der Community ankommt. Die angeblichen fünf Sterne sind vorerst vor allem eine weitere Kuriosität rund um den enormen GTA 6-Hype.

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Kalyndromvor 2 Minuten @ 17:51 Uhr
Wie belanglos ist das denn bitte?
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