Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 läuft auf PS5 und Xbox Series X/S offiziell mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Doch Modder haben diese Begrenzung inzwischen aufgehoben und erzielen überraschende Ergebnisse. Auf einer modifizierten PS5 Pro soll GTA 6 sogar beinahe 120 FPS bei hochskalierter 4K-Auflösung erreichen. Auch auf der normalen PlayStation 5 wurden bereits durchschnittlich 45 FPS gemeldet. Allerdings steckt hinter den beeindruckenden Zahlen ein entscheidender Trick.

Nachdem am 25. November eine entschlüsselte PS5-Version von GTA 6 mit rund 540 GB aufgetaucht war, begannen Modder mit verschiedenen Performance-Patches zu experimentieren. Diese funktionieren allerdings ausschließlich auf Konsolen mit Jailbreak.

GTA 6 erreicht auf der normalen PS5 bereits 45 FPS

Besonders interessant sind die Ergebnisse des Reddit-Nutzers Samyaboii. Er testete einen inoffiziellen Patch, der GTA 6 auf 1080p reduziert und die Bildratenbegrenzung auf 60 FPS anhebt. Zusätzlich enthält die Modifikation eine Korrektur für das fehlerhafte Wettersystem.

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Das Ergebnis: GTA 6 erreicht auf der normalen PS5 durchschnittlich rund 45 FPS. Die Bildrate liegt laut seinem Test überwiegend über 40 FPS. Ein dauerhaft flüssiger 60-FPS-Modus ist damit allerdings noch nicht möglich.

Bei einer Auflösung von 1440p und einem 40-FPS-Ziel sieht die Sache anders aus. In Innenräumen werden die 40 Bilder erreicht, während die offene Spielwelt meistens nur zwischen 30 und 33 FPS läuft. Die höhere Grafikleistung der Konsole reicht offenbar nicht aus, um GTA 6 ohne weitere Anpassungen konstant mit 60 FPS darzustellen. Dafür würde sie viel mehr CPU-Power benötigen, die sie nicht hat.

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PS5 Pro schafft beinahe 120 FPS dank Frame Generation

Noch spektakulärer fällt ein Experiment des Modders Sword aus. In einem auf X.com veröffentlichten Video demonstriert er GTA 6 auf einer modifizierten PS5 Pro mit angeblich nahezu konstanten 120 FPS. Und das sogar während einer Fahrt durch die Stadt.

Dafür kombiniert er mehrere Technologien. Zunächst wird die 30-FPS-Begrenzung aufgehoben. Anschließend kommt Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) zum Einsatz, um das Bild auf 4K hochzuskalieren. Zusätzlich nutzt er nach eigenen Angaben Lossless Scaling mit zweifacher Frame Generation.

Dabei werden künstliche Zwischenbilder erzeugt. Das bedeutet: Die PS5 Pro berechnet das Spiel nicht tatsächlich mit nativen 120 FPS. Die zusätzliche Bildrate entsteht durch die generierten Frames.

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Das Experiment ist deshalb zwar bemerkenswert, beweist aber nicht, dass die PS5 Pro GTA 6 nativ mit 4K und 120 FPS darstellen kann.

Kommt jetzt ein offizieller 60-FPS-Modus für GTA 6?

Bislang hat Rockstar Games keinen Performance-Modus angekündigt. Die Experimente zeigen zwar, dass höhere Bildraten technisch möglich sind, allerdings auf Kosten der Auflösung oder mithilfe zusätzlicher Bildgenerierung.

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Hinzu kommt die enorme Prozessorlast. Grand Theft Auto VI berechnet gleichzeitig den Straßenverkehr, zahlreiche NPCs und komplexe physikalische Abläufe. Gerade diese Berechnungen begrenzen die möglichen Bildraten. Die verwendeten Patches funktionieren zudem nur auf modifizierten Konsolen mit geeigneter Firmware. Für normale PS5- und PS5 Pro-Besitzer stehen sie nicht zur Verfügung. Ein Jailbreak kann außerdem Sicherheitsprobleme verursachen und zu Einschränkungen beim Zugriff auf PlayStation-Dienste führen.

Ob Rockstar selbst irgendwann einen offiziellen 40- oder 60-FPS-Modus veröffentlicht, bleibt offen. Die aktuellen Experimente zeigen zumindest, welches Potenzial möglicherweise noch in der Konsolenhardware steckt.