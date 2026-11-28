Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie viel Aufwand steckt eigentlich in einem modernen Rollenspiel? Bei Fable liefert Playground Games jetzt eine beeindruckende Antwort. Mehr als 150.000 Dialogzeilen wurden für das kommende Fantasy-Rollenspiel aufgenommen. Über 100 britische Synchronsprecher waren daran beteiligt. Damit übertrifft der Xbox-Titel sogar Schwergewichte wie Skyrim und Fallout 4. Und das ist nur ein Teil des gewaltigen Aufwands, den die Entwickler betreiben.

Die Zahlen stammen direkt von Ralph Fulton, Mitbegründer von Playground Games und General Manager des kommenden Rollenspiels. In einem ausführlichen Interview mit GamesIndustry.biz spricht er über die Entwicklung des Rollenspiels und die Herausforderungen, die mit einer derart lebendigen Spielwelt verbunden sind.

Fable bietet mehr Dialoge als Skyrim und Fallout 4

150.000 eingesprochene Dialogzeilen sind eine gewaltige Menge. Zum Vergleich: Skyrim verfügt über ungefähr 60.000 gesprochene Zeilen, Fallout 4 kommt auf rund 111.000 und selbst Dragon Age: The Veilguard erreicht mit 140.000 nicht ganz diesen Umfang. Nur wenige Rollenspiele liegen darüber. Baldur’s Gate 3 bringt es auf rund 180.000 Dialogzeilen, während Starfield mit mehr als 250.000 noch einmal deutlich umfangreicher ausfällt.

Ein großer Teil der Dialoge dürfte auf die zahlreichen Bewohner von Albion, ihre unterschiedlichen Reaktionen und die möglichen Spielerentscheidungen entfallen.

Wie aufwendig die Produktion tatsächlich ist, beschreibt Fulton im Interview:

Die Sprachproduktion für dieses Spiel war unglaublich komplex und zeitaufwendig. Allein in diesem Jahr haben wir tausend Stunden in verschiedenen Studios investiert. […] Über hundert Sprecher aus ganz Großbritannien haben zu diesem Spiel beigetragen und über 150.000 Dialogzeilen aufgenommen.

Fulton bezeichnet das gesamte Vorhaben als „Mammutprojekt“.

Warum die Bewohner von Albion nicht alle gleich klingen sollen

Besonders wichtig war Playground Games die sprachliche Vielfalt. Die Entwickler wollten nicht einfach die üblichen britischen Akzente verwenden, die man aus Fantasy-Spielen und Filmen kennt.

Stattdessen sollen die Bewohner von Albion unterschiedlich sprechen. Fulton nennt ausdrücklich regionale Akzente aus Sheffield, Belfast und Edinburgh. Das soll die Spielwelt glaubwürdiger machen und gleichzeitig den typisch britischen Humor von Fable unterstreichen.

Uns war es sehr wichtig, Akzente aus allen Teilen Großbritanniens zu berücksichtigen, nicht nur die üblichen Fantasy-RP-Akzente, sondern jemanden aus Sheffield, jemanden aus Belfast, jemanden aus Edinburgh. Das bringt ganz natürlich einen gewissen Humor mit sich…

Die vielen Stimmen sollen dafür sorgen, dass sich die Bewohner nicht wie austauschbare Statisten anfühlen.

Über 1.000 NPCs sollen ein eigenes Leben führen

Bereits zuvor hatte Playground Games erklärt, dass Fable mehr als 1.000 individuell gestaltete NPCs besitzen wird. Jeder dieser Charaktere verfügt über einen Namen, eine Persönlichkeit, einen Wohnort und einen eigenen Tagesablauf. Die sogenannte „Living Population“ soll dafür sorgen, dass sich Albion wie eine tatsächlich bewohnte Welt anfühlt. Die Charaktere gehen ihrer Arbeit nach, reagieren auf deinen Ruf und verändern ihre Meinung über dich abhängig von deinen Entscheidungen.

Du kannst Beziehungen aufbauen, heiraten und eine Familie gründen. Selbst die Auswirkungen deiner Entscheidungen auf einzelne Dorfbewohner sollen langfristig spürbar bleiben. Wie aufwendig dieses System ist, zeigten die Entwickler bereits in einer umfangreichen Gameplay-Präsentation zu Fable. Die vielen Dialoge sind damit nicht bloß eine beeindruckende Statistik, sondern ein wichtiger Bestandteil der Spielwelt.

Fable erscheint am 23. Februar 2027 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Auf Xbox und PC ist das Rollenspiel direkt zum Start im Game Pass enthalten. Käufer der Premium Edition können bereits ab dem 18. Februar loslegen.