Fable zeigt 30 Minuten Gameplay und stellt das Leben in Albion in den Mittelpunkt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games haben einen umfangreichen Gameplay-Einblick in das kommende Fable veröffentlicht. Die rund 30 Minuten lange Präsentation mit dem Titel „Building an Extraordinary Life“ konzentriert sich nicht nur auf Kämpfe und Erkundung, sondern vor allem auf das Leben in Albion und die Auswirkungen der Entscheidungen der Spieler.

Der neue Gameplay-Walkthrough verdeutlicht, dass Fable weit mehr sein möchte als ein klassisches Open-World-Rollenspiel. Im Mittelpunkt steht eine lebendige Spielwelt, die auf die Handlungen des Spielers reagiert und sich gemeinsam mit dessen Entscheidungen weiterentwickelt.

In der gezeigten Demo steht die Freiheit der Spieler im Vordergrund. Albion soll nicht nur als Kulisse für Abenteuer dienen, sondern als lebendige Welt, in der jeder seinen eigenen Weg einschlagen kann.

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Spieler können Freundschaften schließen, Beziehungen aufbauen und sogar eine Familie gründen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, nach Reichtum, Einfluss und gesellschaftlichem Ansehen zu streben. Die Entwickler betonen, dass sich diese verschiedenen Lebenswege nicht gegenseitig ausschließen. Wer möchte, kann mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen und seinen eigenen Platz in Albion erschaffen.

Dadurch entsteht ein persönliches Abenteuer, das sich von Spieler zu Spieler deutlich unterscheiden kann.

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Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen

Ein weiterer Schwerpunkt der Präsentation liegt auf den Entscheidungen, die während des Spiels getroffen werden. Laut Playground Games beeinflussen diese nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch das Leben der Menschen in Albion.

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Jede Handlung kann Konsequenzen nach sich ziehen, die sich auf andere Charaktere und deren Schicksale auswirken. Die Entwickler möchten damit sicherstellen, dass Entscheidungen nicht nur kurzfristige Auswirkungen haben, sondern langfristig die Welt und ihre Bewohner verändern.

Die Konsequenzen sollen dabei dauerhaft spürbar bleiben und die Spieler während ihrer gesamten Reise begleiten.

Jeder Einwohner hat seine eigene Persönlichkeit

Besonders hervorheben möchte das Studio das neue Reputationssystem. Jeder NPC besitzt eine eigene Persönlichkeit und reagiert individuell auf das Verhalten des Spielers.

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Anstatt auf einfache Gut-oder-Böse-Wertungen zu setzen, verfolgt Fable einen differenzierteren Ansatz. Die Beziehungen zu den Bewohnern Albions entwickeln sich auf Grundlage der getroffenen Entscheidungen und des persönlichen Verhaltens. Während einige Charaktere bestimmte Handlungen begrüßen, könnten andere darauf negativ reagieren.

Dadurch entsteht ein dynamisches soziales Gefüge, in dem sich die Wahrnehmung des Helden ständig verändern kann.

Eine Welt, die sich mit dem Spieler verändert

Laut Xbox Game Studios entwickelt sich Albion kontinuierlich weiter. Die Spielwelt reagiert auf die Entscheidungen der Spieler und passt sich ihrem Verhalten an. Dadurch soll jede Reise durch Albion einzigartig wirken.

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Die neue Gameplay-Demo vermittelt den Eindruck einer lebendigen Welt, in der nicht allein Quests und Kämpfe im Mittelpunkt stehen. Stattdessen sollen Beziehungen, Ruf und persönliche Entscheidungen eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das eigentliche Abenteuer.

Das Reboot von Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Microsoft Store. Darüber hinaus wird der Titel direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein.

Mit dem neuen Gameplay-Einblick liefert Playground Games einen bislang ausführlichsten Blick auf die Systeme hinter Albion und zeigt, dass die Reihe ihren Fokus auf Freiheit, Humor und bedeutungsvolle Entscheidungen auch im Reboot beibehalten möchte.

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