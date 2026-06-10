Vorsicht bei Forza Horizon 6: Dieser Bug kann deinen kompletten Spielstand löschen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele Rennspiel-Fans ist Forza Horizon 6 derzeit eines der Highlights des Jahres. Umso größer ist jetzt die Sorge rund um einen schwerwiegenden Forza Horizon 6 Bug, der im schlimmsten Fall den kompletten Spielstand löschen kann.

In den vergangenen Tagen häuften sich Berichte von Spielern, die plötzlich ihren gesamten Fortschritt verloren haben. Betroffen sind offenbar sowohl PC- als auch Xbox-Spieler. In vielen Fällen verschwanden nicht nur Fahrzeuge und Credits, sondern auch dutzende oder sogar hunderte Spielstunden.

Spieler verlieren Autos, Credits und Fortschritt

Besonders problematisch ist, dass die Ursache bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte. Betroffene Spieler berichten davon, dass ihre Spielstände nach Abstürzen, Cloud-Synchronisierungen oder beim Fortsetzen einer Sitzung plötzlich zurückgesetzt wurden. Teilweise startete das Spiel anschließend so, als wäre es zum ersten Mal gestartet worden.

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Dabei gehen nicht nur Fortschritte in Rennen verloren. Viele Spieler berichten von verschwundenen Autosammlungen, Millionen von Credits und vollständig ausgebauten Garagen. Gerade in einem Spiel wie Forza Horizon 6, das auf langfristige Progression setzt, ist das besonders ärgerlich.

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Quick Resume steht besonders im Verdacht

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Xbox-Funktion Quick Resume zumindest in einigen Fällen eine Rolle spielen könnte. Zahlreiche Spieler berichten, dass die Probleme nach der Nutzung dieser Funktion aufgetreten sind. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

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Auf dem PC scheinen dagegen Cloud-Synchronisierungen und Abstürze häufiger mit den verlorenen Spielständen in Verbindung gebracht zu werden. Da die Berichte jedoch unterschiedlich ausfallen, ist weiterhin unklar, ob tatsächlich nur eine Ursache verantwortlich ist oder mehrere Fehler gleichzeitig auftreten.

Bislang gibt es keine vollständige Lösung

Besonders frustrierend für Betroffene: Wer seinen Spielstand verliert, kann ihn aktuell oft nicht vollständig wiederherstellen. Zwar können Support-Anfragen in einigen Fällen dabei helfen, bestimmte Inhalte wie Fahrzeuge oder Credits zurückzubekommen, der eigentliche Spielfortschritt bleibt jedoch häufig verloren.

Deshalb empfehlen viele Spieler derzeit, regelmäßig Sicherungen ihrer Spielstände anzulegen. PC-Spieler können ihre Save-Dateien manuell sichern, während Xbox-Nutzer vorerst vorsichtig mit Quick Resume umgehen sollten.

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Hier geht es zu unserer Game Review von Forza Horizon 6 für den PC.