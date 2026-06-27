Fallout Zukunft: Todd Howard kündigt überraschende Pläne an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Fallout-Reihe gehört zu den wichtigsten Marken von Bethesda Game Studios, doch seit dem Release von Fallout 76 warten viele Spieler auf Neuigkeiten zur Zukunft des postapokalyptischen Universums. Nun hat sich Studio-Chef Todd Howard in einem Interview überraschend offen über die Pläne für das Franchise geäußert – und dabei angedeutet, dass Fans sich auf mehr freuen dürfen als nur das nächste Hauptspiel.

Howard erklärte, dass Fallout derzeit die Marke sei, mit der sich Bethesda am intensivsten beschäftige. Gleichzeitig verriet er, dass sich mehrere Projekte in Arbeit befinden, über die das Studio momentan noch nicht sprechen könne. Konkrete Details nannte er zwar nicht, seine Aussagen lassen jedoch vermuten, dass hinter den Kulissen mehr entsteht als lediglich Fallout 5.

Todd Howard kündigt neue Überraschungen an

Besonders neugierig machte eine weitere Aussage des Bethesda-Chefs. Howard sprach davon, dass Fans in Zukunft Dinge sehen werden, die es im Fallout-Universum bislang noch nie gegeben habe. Diese neuen Ideen sollen das Franchise erweitern und Spieler überraschen. Dabei bezog er sich unter anderem auf die erfolgreiche TV-Serie, deren dritte Staffel bereits vorbereitet wird. Dort sollen neue Orte und Inhalte gezeigt werden, die bislang weder in den Spielen noch in anderen Medien vorkamen.

Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Denkbar wären neue Regionen der postapokalyptischen USA, bislang unbekannte Fraktionen oder völlig neue Geschichten innerhalb des Fallout-Universums. Howard machte jedoch deutlich, dass Bethesda die Marke langfristig weiter ausbauen möchte.

Die Zukunft von Fallout bleibt spannend

Auch wenn sich viele Fans vor allem Neuigkeiten zu Fallout 5 wünschen, dürfte die Entwicklung des nächsten Hauptteils noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit arbeitet der Großteil des Studios an The Elder Scrolls VI, weshalb ein neues Fallout-Rollenspiel wohl erst danach erscheinen wird. Trotzdem zeigt Howards Aussage, dass Bethesda das Franchise keineswegs auf Eis gelegt hat.

In der Community werden die Aussagen bereits eifrig diskutiert. Einige hoffen auf Remaster älterer Klassiker oder weitere Serienableger, andere spekulieren über komplett neue Spiele im Fallout-Universum. Offizielle Ankündigungen gibt es zwar noch nicht, doch Todd Howard hat deutlich gemacht, dass die Fallout Zukunft größer ausfallen soll, als viele bislang erwartet haben.

Fest steht: Für Fans der Reihe dürfte es sich lohnen, die kommenden Monate im Blick zu behalten. Bethesda scheint noch einige Überraschungen in der Hinterhand zu haben – auch wenn das Studio sich mit konkreten Details weiterhin bedeckt hält.