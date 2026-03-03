Erhalten wir ein Fallout: New Vegas Remaster? – Studio selbst sorgt für Wirbel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Das Studio Iron Galaxy Studios hat auf Bluesky ein Foto von seinem internen Firmenmeeting veröffentlicht. Auf der Präsentationsfolie prangt das ikonische „Please Stand By“-Bildschirmmotiv aus Fallout: New Vegas. Was will man damit sagen? Pure Nostalgie oder ein gezielter Teaser für etwas Großes?

Das „Please Stand By“-Motiv ist untrennbar mit Fallout verbunden. Besonders New Vegas genießt bis heute Kultstatus. Viele Fans sehen es als erzählerischen Höhepunkt der modernen Fallout-Ära. Fallout: New Vegas wurde 2010 von Obsidian Entertainment entwickelt und von Bethesda Game Studios veröffentlicht. Trotz kurzer Entwicklungszeit von nur 18 Monaten gilt das Spiel als eines der komplexesten Rollenspiele seiner Generation.

Interessant: Iron Galaxy ist bekannt für Ports und technische Umsetzungen, unter anderem arbeitete das Studio an The Elder Scrolls V: Skyrim für die Nintendo Switch. Das macht Spekulationen über eine neue Version des Spin-Offs zumindest plausibel.

Fallout: New Vegas – Remaster, Port oder nur Marketing?

Ein vollständiges Remaster im Stil moderner Unreal-Engine-Upgrades? Oder „nur“ ein sauberer Konsolen-Port mit DLCs und nativer PS5-Version? Aktuell ist Fallout: New Vegas auf PlayStation 4 und 5 nur via Streaming spielbar, ohne die Erweiterungen. Eine native Version existiert nicht. Gerade nach den Performance-Problemen der PS3-Version wäre eine technisch überarbeitete Neuauflage für viele Fans ein Traum.

Allerdings: Ein einzelnes Meeting-Slide ist kein Beweis. Studios nutzen ikonische Motive oft auch rein intern oder als humorvolle Referenz. Oder um einfach „nur“ in die Gaming News-Sparte zu kommen… Immerhin schreiben wir darüber.

Today’s our February company meeting. It’s time to catch up with what the company’s been up to and what’s coming up next for IG. — Iron Galaxy Studios (@irongalaxystudios.com) 2026-02-26T20:56:28.220Z

Und was ist mit Josh Sawyer?

Die Gerüchte werden zusätzlich angeheizt durch Aussagen von Josh Sawyer (Ende Februar 2026), dem Director von New Vegas. Er sprach kürzlich davon, dass „die Zeit des Spiele-Machens“ wieder für ihn beginne.

Doch Sawyer selbst hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er nicht unbedingt an Sequels interessiert ist. Viele Beobachter halten es daher für wahrscheinlicher, dass er an einer neuen Marke oder vielleicht an einem Projekt im Pillars-of-Eternity-Universum arbeitet.

Warum New Vegas heute noch so beliebt ist

Was viele vielleicht nicht wissen: New Vegas verzichtete bewusst auf klare Gut-gegen-Böse-Strukturen. Jede Fraktion: „NCR“, „Caesar’s Legion“ oder „Mr. House“ hatte nachvollziehbare Motive. Entscheidungen fühlten sich selten schwarz-weiß an. Dazu kam ein extrem reaktives Quest-Design. Manche Missionen ließen sich auf fünf oder sechs völlig unterschiedliche Arten lösen. Diese Freiheit fehlt vielen modernen Open-World-Spielen.

Und dann ist da noch die Atmosphäre: Der Mojave-Wüsten-Soundtrack, Radiosender wie „Radio New Vegas“ und die politische Satire machten das Spiel einzigartig.

Was spricht gegen ein Remaster? Ein echtes Remake oder Remaster würde vermutlich größere Ressourcen erfordern. Zudem kursierten in den geleakten Microsoft-Dokumenten zwar Hinweise auf ein Fallout 3-Remake, aber nichts Konkretes zu Fallout: New Vegas. Der mutmaßliche Entwickler Iron Galaxy selbst hat bislang keine offizielle Ankündigung gemacht. Das Bluesky-Posting spricht nur von einem internen Meeting über kommende Projekte. Mehr (noch) nicht.

