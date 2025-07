Fallout: New Vegas 2 rückt näher – Bethesda arbeitet laut Leak an mehreren Projekten

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Gerüchte um Fallout: New Vegas 2 halten sich schon seit Jahren. Doch nun gibt es frische Hinweise: Laut dem gut vernetzten Journalisten Jordan Middler von VideoGamesChronicle (VGC) arbeitet Bethesda derzeit an mehreren Fallout-Projekten gleichzeitig, darunter möglicherweise auch ein offizieller Nachfolger zum Kult-Hit.

In der neuesten Episode des Friends Per Second Podcasts sprach Middler über Microsofts Franchise-Strategie. Neben Marken wie Halo oder Gears sei auch Fallout im Fokus, so Middler – und zwar mit mehreren Projekten, die aktuell in Entwicklung seien. Besätigt sind diese bisher nicht.

Werbung

Im Podcast sagte er: „Es sind mehrere Fallout-Projekte in Arbeit, auch das, auf das die Fans warten.“ – Später ergänzte er scherzhaft: „Wie auch immer… New Vegas 2 kommt bald.“ – Doch er bremste zugleich die Euphorie: Das Projekt sei noch nicht weit genug, um mit einem baldigen Release zu rechnen. Es handele sich vielmehr um frühe Entwicklungsphasen.

Fallout 5, New Vegas 2 oder gleich alle?

Middler kritisierte, dass Microsoft nach dem Kauf von Bethesda nicht sofort die Entwicklung von Fallout 5 priorisiert habe. Stattdessen sei die Marke lange auf Eis gelegen, trotz riesigem Potenzial. Dass nun mehrere Projekte gleichzeitig entstehen, lässt aufhorchen.

Was genau in Arbeit ist, bleibt unklar. Ein mögliches Szenario: Fallout 5 bei Bethesda Game Studios und ein Spin-off wie New Vegas 2 bei einem anderen Studio, etwa Obsidian Entertainment – den ursprünglichen Entwicklern von Fallout: New Vegas.

Werbung

Josh Sawyer zeigt Interesse – unter Bedingungen

Bereits im letzten Jahr äußerte sich Josh Sawyer, Game Director von Fallout: New Vegas, zu einer möglichen Rückkehr zur Marke. Er sagte: „Ob ich ein weiteres Fallout-Spiel mache, hängt davon ab, was ich machen darf und was nicht. Wenn ich die Themen oder Ideen nicht erforschen kann, die mich interessieren, reizt mich das Projekt nicht.“

Natürlich würde sich die Community riesig über ein New Vegas 2 freuen. Immerhin wäre es das Comeback, dass sich viele wünschen würden. Allerdings muss man die Erwartungen dämpfen! Ob Fallout: New Vegas 2 tatsächlich kommt, bleibt offiziell unbestätigt. Aber die Aussagen von Middler und Sawyer deuten klar darauf hin, dass Microsoft und Bethesda endlich Bewegung in die Fallout-Zukunft bringen.