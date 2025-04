Fallout 5: Neuer Bericht enttäuscht Fans – Release wohl erst ab 2030

Fallout-Fans, festhalten – denn die Wartezeit auf Fallout 5 könnte noch deutlich länger werden als gedacht. Während die Serie durch die neue TV-Serie wieder voll im Trend liegt, gibt es nun schlechte Nachrichten zur nächsten großen Fortsetzung.

Ein neuer Bericht von Xbox-Insider Colt Eastwood lässt wenig Hoffnung: Fallout 5 soll frühestens 2030 oder 2031 erscheinen – wenn überhaupt alles glattläuft. Das ist ein herber Dämpfer für alle, die auf ein neues postapokalyptisches Abenteuer gehofft hatten. Langjährige DailyGame-Leser werden sich vielleicht auf meinen Artikel von 2022 erinnern. Bereits damals war meine Einschätzung in die Richtung 2030 oder später!

Warum Fallout 5 noch so lange braucht

Der Grund ist simpel: Bethesda Game Studios konzentriert sich voll auf The Elder Scrolls 6, das selbst nicht vor 2028 erscheinen soll. Fallout 5 ist also nicht einmal in aktiver Entwicklung, sondern bestenfalls in der Vorproduktion – wenn überhaupt.

Das heißt konkret: Mindestens 15 Jahre liegen dann zwischen Fallout 4 (2015) und Fallout 5. Für eine so beliebte Reihe ein absolut ungewöhnlicher Zeitraum.

Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Laut Eastwood soll ein Spin-off in Arbeit sein – entwickelt von Obsidian Entertainment, den Machern von Fallout: New Vegas. Das Projekt soll im Stil von New Vegas gehalten sein, jedoch ist noch unklar, wann (und ob) es erscheint. Zumindest ist der Autor von New Vegas zu Obsidian kürzlich zurückgekehrt!

Bethesda sei laut dem Insider grundsätzlich bereit, Fallout in andere Hände zu geben – allerdings nicht bei den Hauptteilen. Fallout 5 wird also weiterhin ein Bethesda-Kerntitel bleiben, was die Entwicklung zusätzlich verlangsamt.

Starfield als Verzögerungsfaktor?

Ein Teil des Problems liegt laut dem Bericht in Starfield. Das Sci-Fi-Rollenspiel hat nicht nur viel Entwicklungszeit verschlungen, sondern auch die Veröffentlichungen von Elder Scrolls 6 und Fallout 5 weit nach hinten verschoben. Ob sich dieser Einsatz für Bethesda ausgezahlt hat, ist fraglich. Starfield hat gemischte Kritiken erhalten und viele Fans enttäuscht zurückgelassen – besonders jene, die lieber ein neues Fallout oder Elder Scrolls gesehen hätten.

Realistisch betrachtet dürfte Fallout 5 also frühestens 2030 erscheinen – wenn alles ideal läuft. Doch moderne Spieleentwicklung ist anfällig für Verzögerungen. Daher ist ein Release nach 2031 ebenso möglich. Microsoft oder Bethesda haben sich dazu bislang nicht geäußert. Bis dahin bleibt der Bericht ein Gerücht. Allerdings dürfte er ziemlich sicher ins Schwarze getroffen haben.