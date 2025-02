John Gonzalez, Lead Writer von Fallout: New Vegas, ist als Creative Director zu Obsidian Entertainment zurückgekehrt. Das gab er auf „LinkedIn“ bekannt. Welches Projekt er betreut, bleibt unklar – eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas ist es aber nicht, wie er selbst betont. Fans spekulieren über The Outer Worlds 2 oder ein neues Rollenspiel.

