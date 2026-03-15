Starfield kommt wohl am 7. April auf PS5 und Bethesda hat selbst angedeutet, was nächste Woche kommt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Am 13. März 2026 hat Bethesda Game Studios auf X ein Statement veröffentlicht, das in der Community sofort einschlug. Auslöser war eine Frage an Todd Howard, ob er sich als Visionär sehe. Die Antwort von Bethesda war humorvoll. Howard habe keine visionären Fähigkeiten, nur ein gutes Auge für Lücken in EA College Football 26. Und dann der entscheidende Satz. Man werde nächste Woche mehr über Starfield berichten. Das ist keine große Ankündigung, aber es ist das erste Mal seit Monaten, dass Bethesda selbst aktiv auf kommendes Starfield-Material hinweist. Kombiniert mit den Leaks der vergangenen Wochen reicht das für die Community, um Klartext zu lesen. PS5-Version und Terran Armada kommen, und bald.

Was die Leaks konkret besagen

Der zuverlässige Dataminer und Insider billbil-kun hat bereits Anfang März konkrete Details veröffentlicht. Demnach erscheint Starfield am 7. April 2026 für PS5, inklusive physischer Disc-Version. Die Standard Edition soll 49,99 Euro kosten, was deutlich unter dem üblichen Vollpreises liegt und offensichtlich als Einstiegsanreiz für das neue Publikum kalkuliert ist.

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Eine Premium Edition ist für 69,99 Euro geplant, soll aber keinen Early-Access-Zugang enthalten, sondern stattdessen die erste Erweiterung Shattered Space beinhalten. Zusätzlich hat ein portugiesischer Händler kurzzeitig eine Produktseite mit demselben Datum veröffentlicht, bevor sie wieder gelöscht wurde. GamingReplay ist in der Szene für frühzeitige Listungen bekannt und gilt als zusätzliche Bestätigung des Datums.

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Was Terran Armada bedeuten könnte

Den einzigen offiziellen Hinweis auf die zweite Erweiterung hat Bethesda selbst geliefert. In einem Jubiläums-Post zum zweijährigen Release war kurz ein glitchender Schriftzug zu sehen, der den Titel Terran Armada zeigte. Mehr ist nicht bekannt. In der Starfield-Lore ist die Erde eine verlassene, leblose Hülle, Ruine eines technologischen Versagens. Der Name Terran Armada lässt auf eine Verbindung zur Erdgeschichte schließen, entweder als Prequel, als zurückgekehrte Flotte oder als neuer Konflikt rund um United Colonies und ihre Ursprünge. Ob Terran Armada gleichzeitig mit der PS5-Version erscheint oder später, ist offen.

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