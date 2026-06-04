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Dumme Idee

GTA 6-Fan geht zu weit! – Deutscher YouTuber sorgt bei Rockstar für echten Polizei-Einsatz

Ein deutscher YouTuber wollte offenbar Informationen zu GTA 6 direkt bei Rockstar North bekommen. Die Aktion endete mit Polizei.

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Artikel von Markus +
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Der Hype um GTA 6 nimmt immer absurdere Formen an. Fans analysieren Trailer, zählen Schatten, suchen Hinweise in Store-Einträgen und warten auf jede noch so kleine Bewegung von Rockstar Games. Doch jetzt ist eine Aktion passiert, die deutlich über normale Spekulation hinausgeht.

Ein deutscher YouTuber namens ÜberGaming soll mit Begleitern versucht haben, bei Rockstar North in Edinburgh aufzutauchen, um Informationen zu Grand Theft Auto VI zu bekommen. Laut einem Bericht von Scottish Sun wurde später die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen die Daten des YouTubers auf und warnten vor möglichen rechtlichen Konsequenzen, falls vertrauliche Informationen über GTA 6 veröffentlicht würden.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim schottischen Entwicklerstudio

Rockstar North ist nicht irgendein Büro. Das Studio in Schottland gehört zu den wichtigsten Entwicklungsstandorten hinter GTA. Genau deshalb zieht es immer wieder Fans an, die glauben, dort näher an GTA 6 heranzukommen. In diesem Fall wurde die Aktion offenbar gefilmt. Allerdings wurde die Gruppe nur wenige Sekunden nach dem Versuch, das Gebäude zu betreten, von der Polizei gestoppt. Das Ziel war klar: Informationen zum wohl meisterwarteten Videospiel aller Zeiten.

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Das klingt im ersten Moment wie ein kurioser Fan-Stunt. In Wahrheit zeigt es aber, wie extrem der Druck rund um GTA 6 inzwischen ist. Manche Fans wollen nicht mehr warten, bis Rockstar selbst spricht. Sie versuchen, den Hype direkt vor die Studiotür zu tragen.

Dass Rockstar hier empfindlich reagiert, überrascht nicht. Grand Theft Auto VI ist eines der am stärksten abgeschirmten Spiele der Welt. Nach großen Leaks in der Vergangenheit dürfte Rockstar jede Form von unbefugtem Kontakt, Videoaufnahmen oder möglichen Informationsabfluss besonders ernst nehmen.

Gut, wir können es selber kaum erwarten endlich GTA 6 zu spielen, aber deswegen fliegen wir nicht nach Schottland... - Bild: Rockstar Games

Gut, wir können es selber kaum erwarten endlich GTA 6 zu spielen, aber deswegen fliegen wir nicht nach Schottland… – Bild: Rockstar Games

Rockstar kennt keinen Spaß bei Leakern

Laut dem Bericht hat die Polizei den YouTuber darauf hingewiesen, dass mögliche Leaks auf ihn zurückgeführt werden könnten. Das ist eine klare Warnung. GTA 6 ist kein Spiel, bei dem zufällige Bürobesuche als harmlose Fan-Aktion durchgehen. Studios sind Arbeitsplätze. Entwickler sind keine öffentlichen Informationsquellen. Und vertrauliche Projekte bleiben vertraulich, egal wie groß der Hype ist.

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Der Vorfall war jedoch kein Einzelfall. Bereits früher tauchten „Influencer“ in Edinburgh auf und drängten Entwickler auch auf öffentlicher Straße oder in Lokalen nach Informationen. Genau das macht solche Geschichten problematisch. Grand Theft Auto VI ist längst mehr als ein normales Spiel. Für manche Fans wird das Warten zur Obsession. Jede Verzögerung, jeder Trailer und jedes Gerücht erzeugt neue Erwartungen.

Solche Aktionen werden Rockstar kaum dazu bringen, schneller Informationen zu veröffentlichen. Eher das Gegenteil dürfte passieren. Je stärker Fans Grenzen überschreiten, desto vorsichtiger wird ein Studio kommunizieren. Rockstar Games braucht keine fremden Bühnen, keine spontanen Interviews und keine Fan-Stunts. Wenn neue GTA 6-Infos kommen, dann nach Rockstars eigenen Regeln. Genau das macht den Hype so schwer auszuhalten, aber auch so mächtig.

GTA 6 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

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