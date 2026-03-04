GTA 6 Leak: Instagram-Clip zeigt Vice City aus vier Jahre alten Development-Build

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Am 1. März 2026 veröffentlichte ein Instagram-Account namens vice.city.alligator einen kurzen Clip, der angeblich aus einem Development-Build von GTA 6 aus dem Jahr 2020 stammt. Zu sehen ist eine Hochbrücke mit fließendem Verkehr, ein LKW, ein Schnellboot, das darunter fährt, und in der Ferne ein Kondensstreifen am Himmel. Das ist alles.

Woher soll das Material stammen?

Der Account behauptet, das Video stamme von einem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter, der es ihm per E-Mail zugeschickt habe. Die schlechte Bildqualität erklärt der Uploader mit der Komprimierung beim E-Mail-Versand. Das Footage sei ein vier Jahre alter Build, der damals dazu diente, die KI-Pfadfindung und das Asset-Streaming zu testen.

Werbung

Solche frühen Versionen sehen in der Regel nicht nach dem fertigen Spiel aus, zeigen aber die technische Grundstruktur der Spielwelt. Der Uploader kündigte außerdem an, auf keine Fragen mehr zu antworten und den Account zu verlassen.

Echt oder Fake?

Die Community ist gespalten. Auf Reddit hält sich hartnäckig die Faustregel: Wenn Rockstar kein Takedown schickt, ist es nicht echt. Der Clip steht weiterhin ungelöscht auf Instagram. Das könnte bedeuten, dass Rockstar ihn nicht für relevant genug hält. Es könnte aber auch bedeuten, dass das Rechtsteam gerade arbeitet. Analysten, die das Material mit bekannten GTA 6-Assets aus dem Leak von 2022 verglichen haben, bescheinigen dem Clip eine hohe visuelle Konsistenz.

Besonders die Brückenarchitektur und die Beleuchtung werden als authentisch eingestuft. Eindeutig beweisen lässt sich das nicht.

Was das über Rockstars Sicherheit sagt

Das eigentlich Interessante an diesem Vorfall ist weniger der Clip selbst als der Kontext. Rockstar gilt seit dem massiven Datenleck von 2022 als eines der am strengsten gesicherten Studios der Branche. Mitarbeitende sollen intern verschiedene Versionen von Informationen erhalten, um undichte Stellen aufzuspüren, eine Methode aus dem Geheimdienst. Trotzdem landet immer wieder Material im Netz, ob Motion-Capture-Daten eines ehemaligen Animators im Dezember 2025 oder jetzt dieser Clip.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Take-Two hat den Termin zuletzt mehrfach bekräftigt. Die große Marketing-Kampagne soll im Sommer starten.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!