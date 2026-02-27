DailyGame - Gaming News - GTA 6: Take-Two bestätigt Sony und Microsoft offiziell den 19. November 2026 Release
Bleibt es dabei?

GTA 6: Take-Two bestätigt Sony und Microsoft offiziell den 19. November 2026 Release

Take-Two hat Sony und Microsoft laut Insider offiziell mitgeteilt: GTA 6 erscheint wie geplant am 19. November 2026, keine Verschiebung.

Artikel von Tim
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Nach zwei Verschiebungen wächst die Nervosität in der Community täglich. Wird GTA 6 tatsächlich am 19. November 2026 erscheinen? Laut einem bekannten Insider hat Take-Two Interactive jetzt Sony und Microsoft offiziell informiert, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt. Das Spiel komme wie geplant. Diese Information stammt vom Leaker Millie A, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekt über GTA 6 berichtet hat.

Was wurde genau kommuniziert?

Laut Millie A hat Take-Two beide Konsolenhersteller formell darüber informiert, dass GTA 6 im aktuellen Geschäftsjahr erscheinen wird. Es gebe keine geplanten Verschiebungen mehr. Der 19. November sei fest. Diese Mitteilung sei intern erfolgt und richte sich direkt an die Partner Plattformen. Offiziell bestätigt ist das nicht, aber Millie A genießt einen soliden Ruf als verlässliche Quelle.

Interessant ist der Zeitpunkt der Aussage. Vor wenigen Wochen hatte CEO Strauss Zelnick bereits angekündigt, dass die Marketing Kampagne im Sommer 2026 beginnen wird. Das deutet darauf hin, dass Rockstar sich der Sache sicher ist. Wer Geld für eine globale Kampagne ausgibt, tut das normalerweise nicht, wenn der Release wackelt.

Warum bleiben Zweifel?

Rockstar hat GTA 6 bereits zweimal verschoben. Ursprünglich war Herbst 2025 geplant, dann Mai 2026 und schließlich November 2026. Nach so einer Geschichte ist die Community verständlicherweise skeptisch. Jedes Mal wurde der Termin vorher offiziell bestätigt. Jedes Mal kam dann doch die Verschiebung.

Hinzu kommen Berichte von Insidern wie Jason Schreier, die andeuten, dass das Spiel noch nicht vollständig fertig ist. Inhalte würden noch finalisiert, Missionen angepasst.

Intern sei man sich nicht hundertprozentig sicher, ob der Termin gehalten werden kann. Das widerspricht zwar nicht direkt der Aussage von Take-Two, zeigt aber, dass die Entwicklung noch läuft.

Warum der November strategisch wichtig ist

Der 19. November liegt mitten in der Vorweihnachtszeit. Das ist das lukrativste Zeitfenster des Jahres für große Releases. Sony und Microsoft brauchen GTA 6 als Verkaufsargument für ihre Konsolen. Beide Plattformen profitieren enorm von einem rechtzeitigen Launch. Eine erneute Verschiebung würde nicht nur Rockstar schaden, sondern auch die Konsolenhersteller treffen. Deshalb ist das Interesse aller Parteien groß, den Termin zu halten.

