Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Gerüchteküche rund um Persona 6 brodelt seit Wochen. Nun gibt es einen neuen Hinweis, der viele Fans aufhorchen lassen dürfte. Laut dem bekannten Insider Nate the Hate soll die lang erwartete Enthüllung des nächsten Hauptteils der Persona-Reihe bereits beim kommenden Xbox Games Showcase stattfinden.

Sollte sich diese Information bestätigen, wäre dies der erste offizielle Blick auf Persona 6 nach Jahren voller Spekulationen und vereinzelter Aussagen von Sega und Atlus. Die Übertragung findet am Sonntag, dem 7. Juni, statt und zählt bereits jetzt zu den meist erwarteten Gaming-Events des Jahres.

In den vergangenen Wochen tauchten immer mehr angebliche Informationen zu Persona 6 im Internet auf. Verschiedene Leaks zeichneten ein erstes Bild des Spiels und sorgten innerhalb der Community für intensive Diskussionen.

Zu den kursierenden Details gehören Berichte über zwei spielbare Protagonisten, einen blonden männlichen Hauptcharakter sowie eine weibliche Figur mit schwarz-roten Haaren. Zudem soll die Handlung an einer Kunsthochschule angesiedelt sein. Auch Bilder eines angeblichen ersten Confidants machten bereits die Runde.

Die meisten dieser Informationen stammen von Xiaohongshu, auch unter dem Namen RedNote bekannt. Die chinesische Plattform war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ursprung von Leaks zu asiatischen Spieletests. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings keines dieser Details.

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Nate the Hate gilt als besonders glaubwürdige Quelle

Die aktuell wichtigste Aussage stammt jedoch nicht von den bisherigen Leak-Quellen, sondern von Nate the Hate. Der Insider erklärte in einer aktuellen Prognose zum Xbox Games Showcase, dass er sich aufgrund seiner Informationen sicher sei, dass Persona 6 während der Veranstaltung vorgestellt werde.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Aussage, nachdem sie von lolilolailo bestätigt wurde. Dieser Insider gilt als besonders gut vernetzt, wenn es um Sega- und Atlus-Projekte geht. Seine kurze Reaktion fiel eindeutig aus: „Nate weiß, wovon er spricht.“

Gerade diese Kombination zweier bekannter Quellen sorgt dafür, dass die aktuelle Meldung deutlich ernster genommen wird als viele andere Gerüchte der vergangenen Monate.

Erfolgsbilanz spricht für den Insider

Ein wesentlicher Grund für die hohe Glaubwürdigkeit liegt in der bisherigen Erfolgsquote von Nate the Hate. In der Vergangenheit lag er mehrfach richtig, unter anderem bei Informationen zur Nintendo Switch 2, zu Microsofts Multiplattform-Strategie, zu verschiedenen Nintendo Directs sowie zu mehreren unangekündigten Spielen.

Besonders auffällig ist seine zurückhaltende Vorgehensweise. Der Insider veröffentlicht Informationen häufig erst dann, wenn er sie aus mehreren Quellen bestätigen konnte. Genau deshalb wird seine aktuelle Aussage von vielen Beobachtern als starkes Indiz gewertet.

Auch Persona 4 Revival könnte Thema werden

Neben Persona 6 erwartet Nate the Hate offenbar noch eine weitere Ankündigung von Atlus. Demnach könnte während des Xbox Games Showcase auch das Veröffentlichungsdatum von Persona 4 Revival bekannt gegeben werden.

Das würde gut zur aktuellen Strategie von Sega und Atlus passen, die ihre bekannten Marken in den vergangenen Jahren verstärkt modernisiert und einem neuen Publikum zugänglich gemacht haben.

Endlich der große Moment?

Bereits vor Jahren bestätigten Sega und Atlus offiziell, dass an Persona 6 gearbeitet wird. Seitdem blieb es jedoch ungewöhnlich still um das Projekt. Während Fans auf konkrete Informationen warteten, erschienen zahlreiche Spin-offs, Remakes und Neuveröffentlichungen älterer Persona-Titel.

Nun könnte das lange Warten endlich ein Ende haben. Offiziell bestätigt ist die Enthüllung zwar noch nicht, doch die Kombination aus jüngsten Leaks, mehreren Insider-Aussagen und der engen Zusammenarbeit zwischen Atlus und Xbox macht ein Debüt beim Xbox Games Showcase durchaus plausibel.

Ob Persona 6 tatsächlich seinen großen Auftritt feiern wird, erfahren Fans bereits am Sonntag.

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