Dreamcast-Kuriosität ist zurück: Sega Marine Fishing verschickt wieder Nachrichten per Fisch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sega Marine Fishing ist wieder online. Entwickler Xiden hat mit Unterstützung weiterer Dreamcast-Fans die alten Netzwerkfunktionen des Spiels wiederhergestellt. Dazu gehört sogar „Fish Mail“: Nachrichten werden auf die VMU geladen und erscheinen erst, wenn im Spiel die passende Fischart gefangen wird. Auch Online-Turniere und Bestenlisten funktionieren wieder. DreamPi-Nutzer werden automatisch zum neuen Dienst geleitet. Dass die Dreamcast überhaupt noch online genutzt wird, ist inzwischen schon eine Geschichte für sich.