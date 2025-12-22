Sega Dreamcast: Der Support für das Internet wurde eingestellt!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nach 25 Jahren hat Google den Support für alte Webbrowser, wie den der Sega Dreamcast eingestellt. Allerdings ist es beachtlich, dass dieser ein viertel Jahrhundert funktioniert hat. Wer allerdings seine Dreamcast immer noch zum surfen verwenden möchte, für den gibt es Alternativen. Denn die Konsole ist noch lange nicht offline.

Das Ende vom Ende?

Sämtliche Google Dienste sind ab nun mit dem Browser PlanetWeb 3.0 der Sega Dreamcast nicht mehr kompatibel. Dadurch kann der Browser keine Seiten von Google laden oder sich mit modernen Internet-Protokollen sicher verbinden – weshalb er für zahlreiche Internetseiten nutzlos geworden ist. Der Grund dafür sind die neuesten Sicherheitsstandards wie TLS/SSL, moderne Java Script-Engines und aktuelle HTML- und Web-Technologien. Es war eigentlich kein direktes „abschalten“, sondern ist die Folge davon, dass das moderne Internet die alten Protokolle nicht mehr unterstützt.

Was passiert wenn man Google mit dem PlanetWeb 3.0 aufruft?

Im alten Browser wird nur einen Hinweis finden der darum bittet, dass man den Browser aktualisieren soll. Dies ist aber leider schon seit Dekaden nicht mehr möglich.

Kann die Dreamcast heute überhaupt noch online genutzt werden?

Ja das geht noch. Dreamcast Titel können online gespielt werden. Nur das Surfen ist aufgrund des modernen Internets sehr begrenzt geworden. Allerdings gibt es alternative Dienste hierfür.

Welche Dreamcast Titel können beispielsweise noch online gespielt werden?

Da gibt es einige. Beispielsweise ChuChu Rocket!, Phantasy Star Online oder Quake 3 Arena können dank privater online-Server immer noch gespielt werden.

Wie Fans die Dreamcast alternativ immer noch online surfen lassen

Es gibt eine Suchmaschine, welche FrogFind heißt. Diese Suchmaschine wandelt moderne Webseiten in einfaches HTML um damit alte Browser wie der, der Sega Dreamcast PlanetWeb 3.0 diese immer noch darstellen können.

Sega Dreamcast: Eine Konsole die ihrer Zeit voraus war

Für die, die nicht gespielt haben, gilt nur die Entschuldigung, dass sie noch nicht auf der Welt gewesen sind. Die Dreamcast war eine weit fortgeschrittene Konsole die mit ihren 128-Bit und einem integrierten Modem, zu ihrer Zeit neue Maßstäbe setzte. Quasi der Erfinder des Online-Gamings für Konsolen. Wer Sega kennt, der weiß dass sehr viele Arcade- und Exklusiv-Titel den konkurrierenden Konsolen von Sony und Nintendo zu schaffen machten. Es war überhaupt eine sehr kompetitive und revolutionäre Dekade in der man in relativ kurzer Zeit den Schritt von Pixeln zu Polygonen gemacht hat.

Quelle: x.com dclivenet

