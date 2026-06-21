SEGA plant Rückkehr seiner Klassiker auf modernen Systemen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

SEGA arbeitet offenbar daran, den größten Teil seiner gigantischen Spielebibliothek langfristig zugänglich zu machen. Der SEGA Veteran Yosuke Okunari hat sich zum Ziel gesetzt jedes bisher veröffentlichte SEGA-Videospiel auf moderne Plattformen zu bringen. Diese Info deckt sich mit der bekannten Strategie des Unternehmens dessen klassische Marken weiterhin zu pflegen und wiederzubeleben.

SEGA Universe

SEGA scheint offenbar seit Monaten verstärkt auf die Modernisierung seines Backkatalogs zu setzen. Im sogenannten SEGA Universe konzentriert sich das japanische Unternehmen darauf klassische IPs wie Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage und Virtua Fighter wieder in den Fokus zu bringen. Dabei handelt es sich nicht immer um neue Videospiele, sondern auch um Jubiläumsprojekte, Remaster oder simple Wiederveröffentlichungen.

Super Game Programm

Es gab in der Vergangenheit das sogenannte Super Game-Programm, welches sich vieler Marken annahm, aber bereits wieder eingestellt worden ist. Trotz dieses Rückschlages sind die Reboots mancher großer Serien wie Crazy Taxi oder Streets of Rage weiterhin in Arbeit geblieben. Die Bewahrung der eigenen Historie scheint weiterhin das Ziel zu sein. Im Plan von SEGA Universe sollen nun moderne Technologien auf alle Klassiker treffen.

Katalogisierung

Nun meldete sich der SEGA-Veteran Yosuke Okunari zu Wort und offenbart, dass er dabei eine persönliche Strategie verfolgt: sein Ziel ist die gesamte historische Spielebibliothek von SEGA zu erfassen, archivieren und langfristig spielbar zu machen. Diese könnte eine Grundlage für zukünftige Remaster auf aktuelle Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC sein.

Große Nachfrage

Viele Videospiel-Klassiker aus dem Hause SEGA sind bislang nur eingeschränkt spielbar. Entweder über ältere Sammlungen oder gar Emulatoren. Gerade letzteres zeigt, dass die Nachfrage nach Wiederveröffentlichungen sehr hoch ist. Viele Spieler wünschen sich spielbare Collections von SEGA-Videospielen von damals.

SEGAs über 4 Dekaden lange Videospielhistorie soll also noch lange nicht enden. Mit dessen Katalogisierungsplänen könnte der Videospielhersteller ein Pionier werden und der Videospielwelt zeigen wie man seine Klassiker für die Zukunft sichert. Ein großer Plan der hoffentlich aufgeht. Es könnte eine großartige Zeit für SEGA Fans werden.

Quelle: bookwalker.jp