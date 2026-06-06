STRANGER THAN HEAVEN erscheint 2027 und überrascht mit prominenter Besetzung

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio haben neue Details zu ihrem kommenden Action-Adventure STRANGER THAN HEAVEN bekannt gegeben. Neben einem frischen Trailer wurde nun auch der offizielle Veröffentlichungstermin bestätigt. Das Spiel erscheint am 15. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Microsoft Store. Darüber hinaus wird der Titel direkt zum Launch über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

Mit der Bekanntgabe des Releasetermins rückt eines der meistbeachteten Projekte von RGG Studio weiter in den Fokus. Das Entwicklerteam, das vor allem für die Yakuza- beziehungsweise Like a Dragon-Reihe bekannt ist, setzt bei seinem neuen Spiel nicht nur auf eine aufwendige Inszenierung, sondern auch auf eine außergewöhnliche Besetzung aus Schauspielern und Musikern.

Im Rahmen der Präsentation stellte SEGA mehrere neue Darsteller vor, die in STRANGER THAN HEAVEN mitwirken werden. Zu den bekanntgegebenen Namen gehören unter anderem die Schauspieler Takashi Ukaji, Yasukaze Motomiya, Takaya Kuroda und Kohei Tsuji.

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Besonders große Aufmerksamkeit erhielt jedoch die Enthüllung rund um den Charakter Amaru. Dieser wird von dem verstorbenen Rapper und Schauspieler Tupac dargestellt. Laut SEGA erfolgt die Umsetzung mit ausdrücklicher Zustimmung und unter ständiger Aufsicht seiner Nachlassverwaltung Amaru Entertainment.

RGG Studio betont dabei, dass man dem Vermächtnis Tupacs mit größtem Respekt begegnen möchte. Das Charakterdesign basiert auf Archivmaterial und Fotografien, die in enger Zusammenarbeit mit der Nachlassverwaltung verwendet werden. Zudem stellte das Studio klar, dass bei der Umsetzung keine KI-Technologien eingesetzt werden. Weitere Informationen zur Rolle von Amaru sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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Snoop Dogg übernimmt gleich mehrere Rollen

Neben Tupac spielt auch der bekannte Rapper Snoop Dogg eine wichtige Rolle im Projekt. Während der Präsentation sprach er gemeinsam mit seinem Sohn Cordell Broadus über ihre Beteiligung am Spiel. Beide verkörpern Charaktere innerhalb der Handlung.

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Darüber hinaus wirkt Snoop Dogg auch am offiziellen Titelsong von STRANGER THAN HEAVEN mit. Unterstützt wird er dabei von Satoshi Fujihara, Ado und Tori Kelly, die ebenfalls Figuren im Spiel darstellen. Damit scheint Musik eine bedeutende Rolle in der Gesamtinszenierung einzunehmen.

Vorbestellungen ab sofort möglich

Spieler können STRANGER THAN HEAVEN bereits jetzt vorbestellen. Zur Auswahl stehen digitale Standard- und Deluxe-Editionen sowie physische Standard- und Collector’s Editions.

Besonders Sammler dürften einen Blick auf die limitierte Collector’s Edition werfen. Diese erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und enthält neben dem Hauptspiel mehrere exklusive Extras. Das Highlight ist eine 12-Zoll-Schallplatte mit dem Titelsong „STRANGER THAN HEAVEN“ sowie weiteren Musikstücken aus dem Spiel.

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Zusätzlich umfasst die Sammlerausgabe ein exklusives SteelBook, Codes für das Deluxe-Upgrade, Vorbestellerboni sowie eine hochwertige Premium-Box mit speziellem Artwork.

Eines der spannendsten Projekte von RGG Studio

Mit STRANGER THAN HEAVEN verfolgt RGG Studio offenbar einen besonders ambitionierten Ansatz. Die Kombination aus Action-Adventure, prominenter Besetzung und musikalischer Inszenierung hebt das Projekt deutlich von vielen anderen Neuankündigungen ab.

Noch sind zahlreiche Details zur Handlung und zum Gameplay unbekannt. Die neuesten Informationen zeigen jedoch, dass SEGA und das Entwicklerteam große Pläne für das Spiel haben. Spätestens am 15. Januar 2027 wird sich zeigen, wie sich das ungewöhnliche Zusammenspiel aus Schauspielern, Musikern und dem typischen Stil von RGG Studio zu einem vollständigen Abenteuer entwickelt.

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