SEGA bringt einen Kult-Ninja auf die Switch 2 zurück
Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 24. September 2026 für die Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind bereits im eShop möglich.
Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
SEGA bringt Shinobi: Art of Vengeance auf die Nintendo Switch 2. Der 2D-Action-Plattformer erscheint am 24. September 2026 für Nintendos neue Konsole. Das haben Publisher SEGA und Entwickler Lizardcube bestätigt. Vorbestellungen im Nintendo eShop sind bereits möglich. Auch eine physische Version als Game-Key-Card soll erscheinen.
Für Retro-Fans ist das eine schöne Nachricht. Shinobi gehört zu jenen SEGA-Marken, die lange eher im Hintergrund standen, obwohl viele Spieler mit Joe Musashi starke Erinnerungen verbinden. Mit Art of Vengeance hat SEGA die Reihe bereits letztes Jahr in die Moderne zurückgebracht. Jetzt folgt die Switch 2-Version.
Warum Shinobi perfekt zur Switch 2 passt
Shinobi: Art of Vengeance ist kein riesiges Open-World-Spiel und kein technischer Monsterblockbuster. Genau das macht es für die Switch 2 interessant. Das Spiel setzt auf schnelle 2D-Action, präzise Kämpfe und einen markanten handgezeichneten Look. Entwickler Lizardcube ist dafür ein guter Name. Das Studio arbeitete bereits an Wonder Boy: The Dragon’s Trap und Streets of Rage 4 mit. Beide Spiele zeigten, wie man alte Marken modernisiert, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Auch Shinobi folgt genau dieser Linie: klassisch im Kern, aber deutlich moderner in Bewegung, Präsentation und Kampfsystem.
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Ich halte die Switch 2-Version deshalb für ziemlich sinnvoll. Solche Spiele funktionieren unterwegs oft besser als viele große Blockbuster. Ein paar Level, schnelle Kämpfe, klare Struktur und trotzdem genug Anspruch: Genau das passt zur Hybrid-Konsole im Handheld-Modus.
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Im Mittelpunkt steht wieder Joe Musashi, der Meister der Ninja-Künste. Die Geschichte setzt auf ein klassisches Rachemotiv: Sein Dorf wurde niedergebrannt, sein Clan in Stein verwandelt und Joe zieht los, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen. Das klingt bewusst oldschool, passt aber zur Reihe. Wichtiger als die Story ist hier ohnehin das Spielgefühl. Shinobi lebt von Bewegung, Timing, Angriffen und Ausweichen. Wenn SEGA und Lizardcube diesen Rhythmus sauber auf die Nintendo Switch 2 bringen, könnte das Spiel dort eine starke zweite Bühne bekommen.
Keine großen Unterschiede zur anderen Version erwartet
Aktuell gibt es keine Hinweise auf große exklusive Inhalte oder technische Sonderfunktionen der Switch 2-Fassung. Der Reiz liegt also vor allem darin, Shinobi: Art of Vengeance auf Nintendos neuester Hardware spielen zu können. Gerade für Spieler, die ihre Switch 2 als Hauptkonsole nutzen, ist das trotzdem relevant.
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Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2.
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