Nintendo Switch 2: Kommt das wichtigste TV-Feature doch noch?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Nintendo Switch 2 kann im Handheld-Modus bereits mit VRR umgehen. Am Fernseher sieht die Sache aber anders aus. Im Docked-Modus fehlt die Unterstützung für Variable Refresh Rate bisher. Genau das ist für viele Spieler ärgerlich, weil VRR gerade bei schwankenden Framerates für ein deutlich saubereres Bild sorgen kann.

Jetzt gibt es aber neue Hoffnung. Eine neue Stellenanzeige von Nintendo darauf hin, dass das Unternehmen weiter an Display-Technologien arbeitet, die auch für eine spätere VRR-Lösung im Docked-Modus relevant sein könnten.

Wichtig: Das ist keine offizielle Bestätigung für ein kommendes Switch-2-Update. Nintendo schreibt in der Anzeige nicht: „Wir bringen VRR ins Dock.“ Aber die Hinweise sind spannend genug, um genauer hinzusehen.

Was ist VRR überhaupt?

VRR steht für Variable Refresh Rate. Die Technik sorgt dafür, dass sich die Bildwiederholrate eines Displays besser an die tatsächliche Framerate eines Spiels anpasst. Das kann Ruckler und unruhige Bewegungen reduzieren. Gerade bei Konsolen ist das praktisch. Nicht jedes Spiel hält konstant die 60 Frames pro Sekunde. Wenn die Framerate zwischen 45, 50 oder 60 Bildern pro Sekunde schwankt, kann VRR diese Schwankungen optisch abfedern. Das Spiel fühlt sich dadurch oft flüssiger an, obwohl die Performance technisch nicht perfekt ist.

Auf PS5, Xbox Series X/S und vielen Gaming-Monitoren ist VRR längst ein wichtiges Komfortfeature. Bei der Switch 2 wäre es im TV-Modus besonders interessant, weil viele Nintendo-Spiele und Third-Party-Titel vermutlich mit dynamischer Auflösung, Upscaling und variabler Performance arbeiten.

Die Stellenanzeige nennt HDR und VRR

Gut, wann kommt VRR für die Switch? Eine neue Spur kommt direkt von Nintendo. Auf der offiziellen Karriere-Seite sucht Nintendo einen Senior Display Engineer für Nintendo Technology Development in Redmond. In der Beschreibung heißt es unter anderem, dass die Person Display-Treiber für aktuelle und zukünftige Produkte entwickeln, Display-Software verbessern und neue Technologien für stark genutzte Gaming-Konsolen prüfen soll.

Besonders auffällig ist der Abschnitt mit den bevorzugten Anforderungen. Dort nennt Nintendo ausdrücklich Kenntnisse in Display-Technologien wie HDR und VRR. Dazu kommen Standards wie HDMI, DSI, DisplayPort und EDID. Genau diese Begriffe sind relevant, wenn es um Bildausgabe, Docking, Displays und Kompatibilität mit Fernsehern oder Monitoren geht.

Das bedeutet nicht automatisch, dass VRR für die Nintendo Switch 2 morgen per Update kommt. Aber es zeigt, dass Nintendo weiterhin Expertise in genau diesem Bereich sucht. Eine Stellenanzeige ist kein Feature-Fahrplan. Nintendo kann Display-Ingenieure aus vielen Gründen suchen: für aktuelle Hardware, kommende Revisionen, zukünftige Produkte, bessere Treiber, HDR-Verbesserungen oder interne Forschung.

Die Switch 2 braucht am Fernseher nicht nur mehr Leistung. Sie braucht auch moderne Bildausgabe. Und genau hier könnte Nintendo noch etwas vorhaben.