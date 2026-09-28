15 Jahre später: Super Mario Galaxy ist wieder an der Spitze!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die Super Mario Galaxy Reihe feiert im September erneut ein Comeback. Kurz nach der Veröffentlichung der aktuellen eShop-Charts steht Super Mario Galaxy 1+2 wieder ganz oben. Zuvor hatte sich noch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an der Spitze behauptet.

Super Mario Galaxy 2

Doch nicht nur das Bundle der beiden Klassiker ist in den Charts vertreten. Auch Super Mario Galaxy 2 taucht im Ranking auf. Im Gesamt-Ranking erreichte der Titel Platz 17, während er bei den ausschließlich digitalen Downloads sogar auf Rang 7 landete. Damit sind gleich mehrere Varianten der beiden über 15 Jahre alten Klassiker in den aktuellen Charts vertreten.

Die Anteile des Super Mario Galaxy Films

Der erneute Höhenflug kommt nicht völlig überraschend. Bereits im April stand Super Mario Galaxy 1+2 an der Spitze der eShop-Charts. Erschienen waren die Titel bereits im vorhergegangenen Herbst. Ein möglicher Grund für das starke Interesse dürfte der rund um diesen Zeitraum veröffentlichte Der Super Mario Galaxy Film gewesen sein. Dieser war die beste Werbung, welche ein Videospiel nur bekommen kann.

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Die Neuerungen

Für die Nintendo Switch wurden die beiden ursprünglichen Wii-Klassiker nicht einfach nur neu veröffentlicht. Nintendo nahm sowohl technische als auch inhaltliche Verbesserungen vor. Auf der Nintendo Switch 2 können die Videospiele im TV-Modus sogar mit einer Auflösung von 4K gespielt werden. Außerdem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet. Aber auch nach der Veröffentlichung hat Nintendo die Sammlung weiter unterstützt. So erhielt Super Mario Galaxy 2 unter anderem ein Update, das ein zusätzliches Kapitel für das Storybook ergänzte.

Rund ein Jahr nach der Wiederveröffentlichung sind die beiden Super Mario Galaxy-Abenteuer damit weiterhin in den Nintendo eShop-Charts vertreten und schaffen es sogar immer wieder an die Spitze. Das zeigt, wie groß das anhaltende Interesse an den beiden Mario-Klassikern ist. Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 zählen schließlich bis heute zu den vielfach ausgezeichneten und bestbewerteten Videospielen aller Zeiten!

Quelle: nintendoeverything.com

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