Große Super Mario Galaxy 2 Überraschung: Update verändert Story von zwei Nintendo-Charakteren!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat ganz überraschend ein neues Kapitel in Rosalina’s Bilderbuch für Super Mario Galaxy 2 veröffentlicht, welches durch das aktuelle Update hinzugefügt wird. Während das Update ein paar kleine Veränderungen bringt, wird auch die Geschichte verändert! So wird die Erzählung aus dem Der Super Mario Galaxy Film, auch im Videospiel Kanon.

Doch eine Story!

Im Vergleich zu Super Mario Galaxy war der zweite Teil bekannt dafür, dass er in Sachen Gameplay und Leveldesign einen drauf setzte, während die Story auf das Minimalste gehalten wurde. Deshalb hatte Super Mario Galaxy 2 kein Bilderbuch mit Geschichte. Dies änderte sich letztes mit dem Remaster. So durfte der grandiose Geschichtenerzähler des Vorgängers Yoshiaki Koizumi eine komplett neue Geschichte von den Lumas in dem Nintendo Wii Klassiker erzählen. Wunderbar! Diesem neuen Bilderbuch wurde nun ein Epilog hinzugefügt, der es in sich hat.

Warum ein neues Kapitel?

Wegen dem Der Super Mario Galaxy Film. Dieser hat die Hintergrundgeschichte von zwei Charakteren erzählt. Während normalerweise Handlungen von Videospielverfilmungen eigene Geschichten und Interpretationen erzählen, bleiben die Videospiele davon eigentlich unberührt. Dieses Mal aber, hat der Film es geschafft dessen eigene Inspiration wiederum zu inspirieren. Heutigen Updates machen dies möglich.

Werbung

Miyamoto macht ernst

Super Mario Schöpfer Shigeru Miyamoto hat erst kürzlich bestätigt, dass Story Elemente aus den Super Mario Filmen künftig offiziell Teil des Super Mario Kanons werden sollen. Damit verschiebt sich der Fokus der Videospiele etwas: weg vom reinem Gameplay und hin zu Charaktergeschichten. Ein Umstand von dem Miyamoto in der Vergangenheit eigentlich gar nicht so begeistert war. Damit hat Nintendo freie Bahn den Emotionen in dessen Videospielen freien Lauf zu lassen.

Der Epilog

Der Epilog dreht sich anders als in den Kapitel davor, nicht um die Lumas, sondern um ihre Mama: Rosalina. Die Handlung geschieht in ihrer Vergangenheit. Darin wird auf subtile Art und Weise eine unpopuläre Theorie, welche im Film-Universum erzählt wurde, nun auch in Videospiel Kanon.

Wie kann das neue Kapitel freischaltet werden?

Zuallererst muss man das finale Kapitel des Bilderbuchs schon freigeschalten haben. Ist das erledigt, dann muss nur Super Mario Galaxy 2 upgedatet werden. Im Spiel dann einen beliebigen Level auswählen und den Power-Stern holen.

Werbung

Quelle: en-americas-support.nintendo.com

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!