Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nur noch zwei Tage bis zur großen The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct und plötzlich liefert ausgerechnet Sony einen weiteren Hinweis darauf, was Nintendo dort zeigen könnte. Sony Pictures soll eine Web-Domain für den kommenden The Legend of Zelda-Kinofilm registriert haben, wie PopejoyWriter auf X.com zwischerte.

Eine registrierte Domain klingt zunächst nicht besonders spektakulär. Das Timing ist allerdings interessant: Am 08. September 2026 um 16:00 Uhr (MEZ) veranstaltet Nintendo eine rund 30 Minuten lange Präsentation, die sich ausschließlich dem 40. Geburtstag von The Legend of Zelda widmet.

Kommt der erste Zelda-Film-Trailer am 8. September?

Genau das wird dadurch noch wahrscheinlicher. Nintendo selbst verspricht für die „The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct“ lediglich „zahlreiche Informationen“ rund um das Jubiläum. Welche Themen konkret gezeigt werden, verrät das Unternehmen bisher nicht. Ein erster Trailer zum Kinofilm wäre allerdings naheliegend. Natürlich neben brandneuen Informationen zum Ocarina of Time-Remake, welches noch dieses Jahr erscheinen soll.

Sony Pictures übernimmt den weltweiten Kinovertrieb des Live-Action-Films. Nintendo und Sony finanzieren die Produktion gemeinsam, wobei Nintendo laut der ursprünglichen Ankündigung von Sony Pictures mehr als die Hälfte der Finanzierung übernimmt. Regie führt Wes Ball, bekannt unter anderem für die „Maze-Runner“-Filme und „Kingdom of the Planet of the Apes“. Produziert wird der Film von Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto und Avi Arad.

Eine eigene Webseite gehört spätestens zum Beginn der großen Marketingkampagne praktisch zur Grundausstattung eines Kinofilms. Dass Sony die entsprechende Infrastruktur unmittelbar vor einer großen Zelda-Präsentation vorbereitet, ist deshalb zumindest ein interessantes Indiz. Bestätigt ist ein Trailer für die Zelda-Direct damit aber noch nicht.

Sony hat den Zelda-Film bereits für Mai 2027 eingeplant

Allzu lange kann sich Sony mit dem Marketing ohnehin nicht mehr Zeit lassen. In Sonys aktuellem Filmkalender wird The Legend of Zelda für den 07. Mai 2027 geführt. Damit liegen zwischen der kommenden „Zelda Direct“ und dem Kinostart nur noch rund acht Monate. Der Zeitpunkt für einen ersten großen Trailer wäre deshalb alles andere als ungewöhnlich.

Und die Zelda Direct ist nicht einmal die einzige Nintendo-Präsentation dieser Woche. Bereits am 09. September um 16:00 Uhr folgt eine reguläre, etwa 45 Minuten lange Nintendo Direct für kommende Switch- und Switch 2-Spiele.

Der neue Domain-Fund ist deshalb noch kein Trailer-Leak. Er passt aber ziemlich gut in das Gesamtbild.

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