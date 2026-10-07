Zelda Ocarina of Time Remake bekommt eine überraschende Neuerung
Das Ocarina of Time Remake bekommt Unterstützung für ZELDA NOTES. Die App erhält mehrere neue Funktionen, darunter eine tägliche Statistik und ein Quiz.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nintendo spendiert dem Ocarina of Time Remake nicht nur eine komplett überarbeitete Optik und moderne Steuerung. Auch die ZELDA NOTES-App wird passend zum Spiel erweitert und bekommt mehrere neue Funktionen.
Wer das Abenteuer auf der Nintendo Switch 2 spielt, kann damit künftig deutlich mehr rund um seinen eigenen Spielfortschritt festhalten und entdecken. Einige der Funktionen dürften dabei besonders für Fans interessant sein, die wirklich jeden Winkel von Hyrule erkunden wollen.
Eure Abenteuer werden jetzt dokumentiert
Eine der neuen Funktionen heißt „Today’s Record“. Damit könnt ihr euch eine chronologische Übersicht über eure täglichen Aktivitäten anzeigen lassen. Dabei werden unter anderem Statistiken erfasst. Ihr könnt beispielsweise sehen, wie viele Gegner ihr besiegt habt und was ihr während eurer Spielsessions erreicht habt.
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Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, passt aber erstaunlich gut zu einem Spiel wie Ocarina of Time. Wer über mehrere Tage hinweg spielt, bekommt dadurch einen kleinen Überblick über die eigene Reise durch Hyrule.
Auf Schatzsuche mit „Gossip Quest“
Twitter/X-Inhalt
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Noch interessanter wird es mit „Gossip Quest“. Hier bekommt ihr auf eurem Smartphone ein Hinweisbild und müsst anschließend den passenden Ort im Spiel finden.
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Wer die Aufgabe erfolgreich löst, erhält Punkte, mit denen sich neue Musikstücke für die virtuelle Okarina freischalten lassen.
amit wird die App also nicht einfach zu einem digitalen Tagebuch. Sie wird tatsächlich Teil des Spiels und kann euch dazu bringen, Hyrule noch einmal genauer zu erkunden.
Über 2.000 Fragen zum Zelda-Klassiker
Nintendo baut außerdem ein eigenes Ocarina-of-Time-Quiz ein. Insgesamt soll es mehr als 2.000 Fragen geben. Ein Quiz kann einmal pro Tag gespielt werden. Wer weitere Versuche möchte, kann dafür im Spiel verdiente Rubine einsetzen. Besonders schön: Die Fragen beschränken sich nicht ausschließlich auf einfachen Fakten. Auch Bilder und andere Inhalte sollen Teil des Quiz sein.
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Die Okarina könnt ihr sogar auf dem Handy spielen
Die vielleicht ungewöhnlichste Ergänzung ist „Play Ocarina“. Über den Touchscreen des Smartphones könnt ihr eine virtuelle Okarina spielen.
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Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für die Switch 2.
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