Zelda: Ocarina of Time Remake verkauft 5,2 Millionen Spiele in nur vier Tagen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Damit hat wohl selbst Nintendo nicht gerechnet: Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time entwickelt sich auf der Nintendo Switch 2 zu einem echten Verkaufsschlager. Gerade einmal vier Tage nach der Veröffentlichung hat das Abenteuer bereits eine beeindruckende Marke geknackt. Weltweit wurden mehr als 5,2 Millionen Exemplare verkauft. Damit stellt das Spiel direkt einen neuen Rekord innerhalb der Switch-2-Bibliothek auf.

Nintendo bestätigt über 5,2 Millionen Verkäufe

Wie Nintendo in einer offiziellen Mitteilung bekannt gibt, hat sich das Remake zwischen dem 5. und 9. November 2026 weltweit mehr als 5,2 Millionen Mal verkauft. In dieser Zahl sind sowohl digitale Downloads als auch physische Versionen enthalten.

Allein in Japan gingen innerhalb der ersten vier Tage rund 810.000 Exemplare über die Ladentheke beziehungsweise in die digitalen Bibliotheken. Für Nintendo ist das ein besonderer Erfolg: Kein anderes vom Unternehmen veröffentlichtes Switch-2-Spiel konnte bislang innerhalb der ersten vier Verkaufstage eine vergleichbare Zahl erreichen.

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Ocarina of Time stellt einen neuen Switch-2-Rekord auf

Der Verkaufsstart ist nicht nur für die Zelda-Reihe bemerkenswert. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist damit auch der bislang erfolgreichste Launch eines Nintendo-eigenen Switch-2-Spiels. Selbst etablierte Marken müssen sich diesem Ergebnis zunächst geschlagen geben.

Dabei handelt es sich um eine vollständige Neuauflage des ursprünglich 1998 für Nintendo 64 erschienenen Klassikers. Nintendo hat die Grafik überarbeitet, orchestrale Musik integriert und zusätzliche Zwischensequenzen sowie eine Sprachausgabe ergänzt. Auch Kamera und Steuerung wurden modernisiert, ohne die grundlegende Geschichte von Link und seiner Reise durch Hyrule zu verändern.

Kann das Remake weitere Zelda-Rekorde knacken?

Besonders spannend wird jetzt der Vergleich mit früheren Veröffentlichungen. Das ursprüngliche Ocarina of Time verkaufte sich auf dem Nintendo 64 über seine gesamte Laufzeit rund 7,6 Millionen Mal. Die 3DS-Neuauflage kam bis Ende 2022 auf ungefähr 6,44 Millionen Exemplare.

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Mit bereits 5,2 Millionen Verkäufen nach nur vier Tagen ist die neue Switch-2-Version also auf einem guten Weg, auch diese Marke zu übertreffen. Ob das Remake langfristig sogar zu den erfolgreichsten Spielen der gesamten Reihe aufschließen kann, bleibt abzuwarten. Der Start zeigt aber schon jetzt, wie groß das Interesse an Links neu aufgelegtem Abenteuer ist.

Jedoch kam das Spiel mit 96 Punkten auf Metacritic nicht an das Original heran.