Zelda: Ocarina of Time Remake begeistert die Spieler! 9,6 von 10 Punkten sorgt für Aufsehen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time offenbar einen weiteren Volltreffer gelandet. Nachdem das Remake für Nintendo Switch 2 bereits die internationalen Kritiker begeistert hat, vergeben jetzt auch die Spielerinnen und Spieler außergewöhnlich hohe Wertungen. Die Neuauflage auf Metacritic erreich einen User Score von 9,6 von 10 Punkten. Damit soll Zelda derzeit sogar an der Spitze der Nutzerwertungen stehen.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels haben beim neuesten Nintendo-Titel 9.161 Nintendo-Fans ihre Bewertung abgegeben. Die überwiegende Mehrheit fiel positiv aus. Für ein Spiel, das erst am 05. November 2026 erschienen ist, ist das ein bemerkenswerter Start.

Zelda übertrifft sogar das Original bei der Nutzerwertung

Besonders interessant ist der Vergleich mit dem Nintendo 64-Klassiker von 1998. Das ursprüngliche Ocarina of Time hält auf Metacritic bis heute einen Kritikerschnitt von 99 Punkten (bei 22 Bewertungen). Es ist damit das am höchsten bewertete Videospiele überhaupt auf Metacritic.

Bei den Spielern sieht es anders aus. Das Original erreicht eine Nutzerwertung von 9,1 Punkten bei 15.511 User-Wertungen. Allerdings sind die beiden Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar. Das Nintendo 64-Spiel wurde über viele Jahre hinweg bewertet. Beim Remake handelt es sich dagegen um die ersten vier Tage nach der Veröffentlichung. Die Wertung kann sich mit zusätzlichen Stimmen noch deutlich verändern.

Alle feiern das The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Nintendo hat den Klassiker technisch umfassend modernisiert. Die neue Grafik, überarbeitete Steuerung und zahlreiche Komfortverbesserungen sollen das Abenteuer auch für Spieler zugänglicher machen, die das Original nie erlebt haben. Gleichzeitig hält sich das Remake bei der Geschichte und beim grundlegenden Aufbau der Dungeons eng an die Vorlage. Genau diese Mischung scheint bei vielen Spielern gut anzukommen.

Nicht jede Änderung ist allerdings unumstritten. Einige Kritiker bemängelten bereits vor dem Release, dass „bestimmte Modernisierungen“ dem Original einen Teil seiner Persönlichkeit nehmen könnten.

Wie aussagekräftig sind die 9,6 Punkte wirklich?

Eine hohe Metacritic-Nutzerwertung ist ein starkes Signal, aber kein Beweis dafür, dass ein Spiel von nahezu allen Käufern geliebt wird. Anders als bei manchen anderen Plattformen müssen Nutzer bei Metacritic grundsätzlich nicht nachweisen, dass sie das bewertete Spiel tatsächlich besitzen. Dazu kommt, dass sich besonders engagierte Fans häufig direkt nach der Veröffentlichung zu Wort melden. Dadurch kann die erste Wertung deutlich positiver oder negativer ausfallen als das langfristige Ergebnis.

Trotzdem ist der Start bemerkenswert. Schon das Original von 1998 setzte neue Maßstäbe für Action-Adventures (und spätere Open World-Spiele). Fast drei Jahrzehnte später gelingt es Nintendo offenbar erneut, mit Ocarina of Time sowohl Kritiker als auch einen großen Teil der bewertenden Community zu begeistern.

Ob das Remake seine 9,6 Punkte dauerhaft halten kann, werden die kommenden Wochen zeigen. Vorerst deutet aber vieles darauf hin, dass Nintendo mit der Rückkehr nach Hyrule genau den richtigen Nerv getroffen hat.