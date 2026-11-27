Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Vor der Veröffentlichung von Metroid Ravenous für die Switch 2 hat Nintendo offenbar die physischen Exemplare des Vorgängers Metroid Dread für die erste Switch im offiziellen Nintendo Online Store wieder aufgestockt. Bislang allerdings nur in den USA. Die erhöhte Nachfrage dürfte mit der erregten Aufmerksamkeit über dem kommenden Nachfolger zusammenhängen.

Metroid Dread war schwer zu finden

Seit dem 26. 11.2026 ist die physische Ausgabe von Metroid Dread wieder offiziell im amerikanischen Nintendo Store erhältlich. Bislang waren die physischen Exemplare des Titels nur schwer zu bekommen. Aus diesem Grund wurde das Spiel bei anderen Händlern teilweise deutlich teurer angeboten. Denn niemand hat damit gerechnet, dass Nintendo die Produktion wieder hochfahren würde.

Was ist der Grund für die überraschende Wiederaufstockung?

Der Grund dürfte die gestiegene Nachfrage seit der Ankündigung von Metroid Ravenous sein. Schließlich schaffte es der Vorgänger Metroid Dread infolgedessen sogar an die Spitze der Nintendo eShop-Charts. Das Wiederauffüllen der physischen Bestände von Metroid Dread ist bisher nur in den USA erfolgt. Ob wir in Europa ebenfalls das Glück haben werden, bleibt abzuwarten.

Metroid Dread

Metroid Dread ist im Jahr 2021 erschienen und gehört zu den wichtigsten Titeln der gesamten Reihe. Insgesamt hat sich das Spiel mehr als 3 Millionen Mal verkauft und gilt damit als bislang meistverkauftes Spiel der Metroid-Serie.

Der kommende Nachfolger

Metroid Ravenous soll die Geschichte nach den Ereignissen von Metroid Dread fortsetzen. Erneut erwartet uns ein 2D-Abenteuer, in dem Samus auf zahlreiche Gegner und monströse Bosse trifft. Natürlich hat sich Nintendo auch eine neue Metroid-Mechanik einfallen lassen. Der Titel erscheint außerdem in einer Collector’s Edition, die unter anderem ein Steelbook und eine spezielle Amiibo-Figur enthält. Weitere Figuren wurden ebenfalls angekündigt.

Wie sich Metroid Ravenous schlagen wird, wird sich zeigen. Über Metroid Dread waren wir jedenfalls sehr glücklich. Nun dürfen wir uns auf das nächste große Videospiel aus dem Metroidvania-Genre freuen!

Quelle: nintendo.com