Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer in GTA 6 sechs Fahndungssterne erreicht, hat normalerweise ein gewaltiges Problem. Die Polizei verfolgt dich mit allem, was sie hat. Selbst Kampfjets und Panzer kommen zum Einsatz. Eine Flucht gilt auf dieser Stufe praktisch als unmöglich. Doch ein japanischer Streamer hat jetzt einen Weg gefunden, wie man selbst die höchste Fahndungsstufe vollständig loswerden kann. Und dafür nutzt er ausgerechnet eines der verrücktesten Easter Eggs des Spiels.

Der japanische VTuber Haigure Tamao hat seine ungewöhnliche Flucht am 24. November auf X.com in einem Video dokumentiert. Damit könnte er einer der ersten Spieler sein, denen eine Flucht mit sechs Sternen gelungen ist. Zumindest ist es dokumentiert.

GTA 6: Bei sechs Sternen gibt es normalerweise kein Entkommen

Rockstar Games hat mit GTA 6 das klassische Fahndungssystem mit sechs Sternen zurückgebracht. In GTA 5 war bereits bei fünf Sternen Schluss. Doch die höchste Stufe in Leonida funktioniert deutlich brutaler als die gewöhnliche Polizeiverfolgung.

Während du bei niedrigeren Fahndungsstufen durch einen Fahrzeugwechsel, eine neue Verkleidung oder ein gutes Versteck entkommen kannst, funktioniert das bei sechs Sternen offenbar nicht mehr. Selbst die Flucht mit einem Kampfjet wird schwierig, weil dich weitere Jets mit Raketen verfolgen. Wer sich in einem Gebäude verschanzt, bekommt es schlimmstenfalls mit schwer bewaffneten Einsatzkräften zu tun.

Genau deshalb wollte jemand herausfinden, ob sich das System nicht doch austricksen lässt. Seine Idee: Ein „geheimes Portal“ könnte die Polizei vielleicht vollständig vergessen lassen, nach wem sie eigentlich sucht.

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Ein „geheimes Portal“ nach Vice City wird zur perfekten Fluchtroute

Der Trick basiert auf einem besonders aufwendigen Easter Egg, das Fans bereits in GTA 6 entdeckt haben. Dabei müssen Spieler zunächst ein Rätsel lösen, das sich über zwölf elektrische Umspannstationen in Leonida erstreckt.

Anschließend öffnet sich zwischen 19 Uhr und 6 Uhr Spielzeit ein geheimnisvolles Portal innerhalb der Turtle Head Power Station. Wer dieses betritt, landet plötzlich in einer Nachbildung des ursprünglichen GTA: Vice City aus dem Jahr 2002.

Und Rockstar hat sich dabei einiges einfallen lassen. Die Umgebung erscheint mit der Grafik der damaligen PS2-Generation. Sogar der berühmte Malibu Club und die bekannte Figur Kent Paul sind wieder mit dabei. Eine Hommage an den Klassiker mit Tommy Vercetti. Genau diesen Übergang wollte der Streamer für seine Flucht nutzen.

Mit einem Panzer zu sechs Sternen und dann durch das Portal

Der erste Versuch scheiterte allerdings. Es war schlicht zu schwierig, lange genug zu überleben und gleichzeitig das Portal rechtzeitig zu erreichen. Also änderte Tamao seine Strategie. Über ein weiteres verstecktes Geheimnis rund um die geheimen Bunker des Präsidenten beschaffte er sich einen mächtigen Panzer. Damit richtete er in der Nähe des Kraftwerks ordentlich Chaos an, bis die Fahndungsstufe schließlich bei sechs Sternen angekommen war.

Die Zeit wurde knapp, denn das Portal war nur noch wenige Minuten geöffnet. Trotzdem schaffte er es rechtzeitig hinein. Das kuriose daran: tatsächlich verschwanden beim Betreten des alten Vice City sofort sämtliche sechs Fahndungssterne.

Doch damit war das Experiment noch nicht vorbei. Schließlich hätte die Polizei nach der Rückkehr in das moderne Leonida wieder auftauchen können. Der Streamer machte sich deshalb auf den Rückweg.

Das überraschende Ergebnis: Auch nach seiner Rückkehr blieb die Fahndungsstufe bei null.

Ich habe es endlich geschafft! Von sechs Fahndungssternen auf null!

So feierte der Streamer seinen Erfolg. Ob Rockstar Games tatsächlich vorgesehen hat, dass Spieler über dieses Easter Egg der höchsten Fahndungsstufe entkommen können, ist allerdings unbekannt. Wahrscheinlich haben sie nicht damit gerechnet, dass jemand ausgerechnet dieses Portal zur richtigen Ingame-Uhrzeit nutzen wird.

Hat Rockstar einen geheimen Fluchtweg in GTA 6 eingebaut?

Genau das macht die Entdeckung so interessant. Denn das Portal wurde ursprünglich als aufwendige Hommage an GTA: Vice City entdeckt. Dass sich damit gleichzeitig das Fahndungssystem austricksen lässt, könnte ein unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.

Ebenso denkbar wäre, dass Rockstar diese Möglichkeit bewusst eingebaut hat. Schließlich erfordert der Trick erheblichen Aufwand. Du musst das Rätsel lösen, den Zugang zum Portal freischalten und anschließend mit sechs Sternen lebend dort ankommen. Ob die Methode dauerhaft funktioniert oder durch ein zukünftiges Update verändert wird, bleibt abzuwarten. Auch ist nicht bestätigt, dass dieser Fluchtweg bei allen Spielern zuverlässig funktioniert.

Fest steht: Tamao hat gezeigt, dass selbst die vermeintlich unmögliche Flucht vor der Polizei in GTA 6 möglich sein kann. Und manchmal ist der beste Weg, der Polizei zu entkommen, nicht ein schnelleres Auto oder ein besseres Versteck. Sondern eine Zeitreise zurück ins Jahr 2002.