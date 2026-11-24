Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das ging schnell. Nur wenige Tage nach dem Release von GTA 6 bekommt ausgerechnet Call of Duty die Auswirkungen deutlich zu spüren. Laut einer neuen Analyse sind die täglich aktiven Spieler der Shooter-Reihe um satte 42 Prozent eingebrochen. Besonders auf PlayStation fällt der Rückgang dramatisch aus. Und dabei hat Rockstar den Online-Modus seines neuen Blockbusters noch gar nicht veröffentlicht.

Die Zahlen stammen von Rhys Elliott, dem leitenden Marktanalysten von Alinea Analytics. Er hat untersucht, wie sich die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November auf andere große Spiele ausgewirkt hat. Sein Ergebnis dürfte Activision wenig gefallen.

Call of Duty verliert über drei Millionen tägliche Spieler

Vor dem GTA 6-Release verzeichnete Call of Duty HQ laut Alinea Analytics durchschnittlich rund 7,5 Millionen täglich aktive Nutzer auf PlayStation, Xbox und Steam. Nach dem Start von Rockstars Open-World-Spiel waren es nur noch 4,4 Millionen. Ein Rückgang von rund 3,1 Millionen Spielern beziehungsweise 42 Prozent.

Besonders hart traf es die PlayStation. Dort sank die Aktivität sogar um 44 Prozent. Noch bemerkenswerter: Auch vier Tage nach dem GTA 6-Release lag Call of Duty weiterhin 41 Prozent unter dem bisherigen Vergleichswert. Eine schnelle Erholung blieb zunächst aus.

Betroffen ist dabei nicht ausschließlich Call of Duty: Modern Warfare 4. Die Zahlen beziehen sich auf Call of Duty HQ, also die gemeinsame Anwendung für Modern Warfare 4, Black Ops 7 und Warzone. Activision hat die Angaben bislang nicht offiziell bestätigt. Es handelt sich um Schätzungen eines Marktforschungsunternehmens, nicht um veröffentlichte interne Spielerzahlen.

Wie groß der Einfluss von GTA 6 tatsächlich ist, lässt sich deshalb nicht exakt bestimmen. Schließlich können auch andere Faktoren die Aktivität beeinflussen. Der zeitliche Zusammenhang ist dennoch auffällig.

Auch Fortnite verliert Millionen Spieler, erholt sich aber schneller

Call of Duty ist nicht das einzige große Multiplayer-Spiel, das unter dem GTA 6-Hype leidet. Auch Fortnite verzeichnete laut Alinea Analytics auf PlayStation und Xbox einen deutlichen Rückgang. Die täglich aktiven Nutzer fielen von 17,8 auf 12,8 Millionen. Das entspricht einem Minus von 28 Prozent.

Allerdings zeigt sich bei Epic Games bereits eine andere Entwicklung. Bis zum Ende des Startwochenendes konnte Fortnite einen Teil seiner Spieler zurückgewinnen. Der Rückgang verringerte sich auf 19 Prozent gegenüber dem bisherigen Durchschnitt.

Bei EA Sports FC 27 fiel die tägliche Spielerzahl ebenfalls um rund 27 Prozent. Anders als Call of Duty konnten sich sowohl Fortnite als auch das Fußballspiel vergleichsweise schnell erholen.

Für Activision kommt die Entwicklung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Noch vor wenigen Monaten zeigte sich Infinity Ward erstaunlich gelassen, als es um die Konkurrenz durch GTA 6 ging. Modern Warfare 4 erschien schließlich bereits am 23. Oktober und hatte damit knapp vier Wochen Vorsprung. Dieser Vorsprung scheint zumindest bei der täglichen Spieleraktivität wenig geholfen zu haben.

GTA 6 hat den anderen großen Spielen offenbar schon nach wenigen Tagen spürbar Aufmerksamkeit entzogen. Ob dieser Effekt dauerhaft anhält, werden allerdings erst die Spielerzahlen der kommenden Wochen zeigen. Activision dürfte sie jedenfalls sehr genau beobachten. Oder viele Mitarbeiter selbst in Vice City das rege Treiben der NPCs beobachten.