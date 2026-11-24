Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die beliebte Videospielreihe Banjo-Kazooie könnte nach all den Jahren wieder zurückkehren. Eine Stellenausschreibung von Activision ist aufgetaucht, welche nun für Spekulationen sorgt. Darin bezeichnet der Publisher Banjo-Kazooie explizit als eines seiner ikonischen Videospiel-Franchises. Ein Zeichen, welches hoffentlich etwas bedeuten könnte.

Was steht in der Stellenausschreibung?

In der Stellenausschreibung wird ein Product Manager gesucht, der einen Premiumtitel für Konsolen und PC betreuen soll. Das Unternehmen nennt darin einige seiner bekanntesten Marken, darunter Age of Empires, Call of Duty, Crash Bandicoot, Halo, Sea of Thieves, Spyro the Dragon und Banjo-Kazooie. Auch die Formulierung, dass Activision die Heimat dieser Reihen sei, deutet auf eine veränderte Zuständigkeit innerhalb des Xbox-Konzerns hin.

Wie ist die Reihe bei Activision gelandet?

Hintergrund ist eine umfassende Umstrukturierung bei Xbox. Im September hat Microsoft mehrere Marken und Entwicklerteams neu zugeordnet. Dabei wurde unter anderem das legendäre Studio Rare Activision unterstellt. Deshalb könnte Activision künftig eine wichtige Rolle bei der strategischen Entwicklung von Banjo-Kazooie spielen.

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Welches Studio könnte sich hierfür eignen?

Eine mögliche Beteiligung von Toys for Bob wäre ebenfalls denkbar. Das Studio machte sich bereits mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time einen Namen und wäre ein möglicher Kandidat für die Entwicklung eines neuen Banjo-Kazooie Abenteuers. Allerdings ist zu beachten, dass das Entwicklerstudio inzwischen unabhängig arbeitet und sich zuletzt auch wieder der Marke Spyro zugewandt hat.

Wer wäre an einer Fortsetzung interessiert?

Ein weiteres Lebenszeichen zu Banjo-Kazooie kam vom Komponisten Grant Kirkhope. Dieser hatte erzählt, dass ihm mindestens drei Entwicklerstudios bekannt seien, die Microsoft oder Rare bereits Konzepte für einen neuen Titel vorgestellt hätten. Aus diesen Vorschlägen ist bislang allerdings nichts geworden.

Seit Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (2008) ist kein neuer Teil der Reihe erschienen. Die Aufnahme der Marke in die Franchise-Liste von Activision könnte nun jedoch ein weiteres Lebenszeichen sein. Auch wenn eine offizielle Ankündigung noch aussteht, gibt es für Fans zumindest wieder einen Grund zur Hoffnung. Möglicherweise haben wir also noch nicht das letzte Mal von Banjo-Kazooie gehört.

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Quelle: linkedin.com