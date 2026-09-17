Nintendo Classics: Star Fox Adventures – So aktivierst du den Widescreen-Modus
Manche GameCube Titel waren ihrer Zeit voraus.
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Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.
Mit der Aufnahme des GameCube-Klassikers Star Fox Adventures in die Nintendo Classics-Bibliothek für die Switch 2 hat Nintendo vielen Fans einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Der bereits 2002 erschienene Titel war zudem seiner Zeit voraus: er verfügte bereits über eine integrierte Widescreen-Option für das 16:9-Format, die dem Titel heute besonders zu Gute kommt.
Dinosaur Planet
Die Entstehung von Star Fox Adventures hat eine ganz besondere Geschichte. Ursprünglich entwickelte Rare mit Dinosaur Planet ein eigenständiges Action-Adventure für den N64. Die Hauptfiguren waren Krystal und Sabre, die auf dem namensgebenden Planeten zahlreiche Abenteuer erlebten. Während der Entwicklung entschied Nintendo jedoch, das Projekt für den GameCube zu veröffentlichen und daraus einen neuen Star Fox-Titel zu machen. Sabre wurde deshalb zu Fox McCloud, während zahlreiche Figuren und Elemente aus Dinosaur Planet erhalten geblieben sind. Spielerisch hat Star Fox Adventures dabei deutlich mehr mit einem The Legend of Zelda-Abenteuer als mit den Star Fox-Titeln gemeinsam. Statt rasanter Weltraum-Action stehen Erkundung, Kämpfe und Rätsel in einer großen Fantasy-Welt im Mittelpunkt.
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Blick in die Zukunft
Als Star Fox Adventures 2002 erschien, dominierten noch Röhrenfernseher die Wohnzimmer. Breitbildfernseher im 16:9-Format waren dagegen noch lange nicht selbstverständlich wie heute und das Format konnte nur mit großen schwarzen Balken dargestellt werden. Vorausschauend bot Star Fox Adventures dennoch bereits eine eigene Widescreen-Option. Wer das Spiel im 16:9-Format erleben wollte, konnte dies direkt in den Spieleinstellungen auswählen. Es gab aber auch schon weitere GameCube-Titel, welche bereits das Breitbildformat unterstützten: F-Zero GX und SoulCalibur II boten eine entsprechende Option.
So aktivierst du das 16:9-Format
Eine Änderung der Einstellungen an der Switch 2 ist nicht notwendig. Die Option ist direkt im Hauptmenü von Star Fox Adventures unter Optionen – Screen Ratio zu finden. So kann zwischen der ursprünglichen Darstellung und dem Widescreen-Modus gewechselt werden.
Neuer Glanz auf der Switch 2
Mit der Veröffentlichung von Star Fox Adventures in der GameCube-Bibliothek des Nintendo Switch Online Angebots ist der Klassiker nun endlich auch auf der Switch 2 spielbar. Voraussetzung ist ein Abonnement das Erweiterungspakets. Dabei hat Nintendo dem Abenteuer nicht nur die Rückkehr auf moderne Bildschirme ermöglicht, sondern offenbar auch die Auflösung angehoben. Star Fox Adventures wird auf der Switch 2 mit 900p dargestellt und präsentiert sich damit noch zeitgemäßer!
Wir freuen uns sehr, dass dieser beliebte Star Fox-Klassiker und wieder offiziell spielbar ist, und sind gespannt, welche weiteren GameCube-Titel Nintendo künftig für die Switch 2 bereithalten wird.
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Quelle: youtube.com via NintendoDE
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