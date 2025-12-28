Nintendo Classics: Trotz Update noch immer Input-Lag in der GameCube App

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Erst kürzlich wurde wieder ein Test gemacht wie gut der GameCube Emulator abschneidet. Leider ist das Problem der Eingabeverzögerung immer noch deutlich spürbar. Allerdings nicht mehr bei allen Titeln. F-Zero stinkt noch immer ab. The Legend of Zelda: The Wind Waker steuert sich dafür präziser als am Anfang.

Nintendo GameCube

Nintendo GameCube war eine Nintendo Konsole, welche 2001 in Japan und USA und 2002 bei uns erschienen war. Er war der Nachfolger des Nintendo 64 und ging mit Segas Dreamcast, der Sony Playstation 2 und der ersten Xbox von Microsoft in den Ring. Insgesamt hat sich die Konsole über 21 Millionen Mal verkauft. Nachfolger der Konsole war die Nintendo Wii, welche abwärtskompatibel war, sodass sie die kleinen GameCube Disks lesen konnte und oben in einem verschlossenen Fach sogar 4 Controller Ports versteckt hatte.

Werbung

Das neueste Update

Nach dem neuesten Update des GameCube Emulators, durch welches auch Wario World zur Bibliothek hinzugefügt wurde hatten viele gehofft, dass Nintendo die von mehreren Fans festgestellten Performance-Probleme behoben wurden. Ein nun durchgeführter Test eines YouTubers hat gezeigt, dass das Lag noch immer zu groß ist.

Wie wurde der Test durchgeführt?

Um den Test so genau wie möglich zu gestalten, wurde ein verkabelter GameCube Controller verwendet, damit keine Funkstörungen das tatsächliche Lag falsch darstellen könnten. F-Zero GX eignet sich perfekt für so einen Test, da die Steuerung bei dem futuristischen Rennspiels präzise sein muss. Nun hat man gezählt wie viele Frames erscheinen bis eine Aktion am Bildschirm stattfindet. Auf einer originalen GameCube Konsole benötigt die Aktion 3 Frames. Auf der GameCube App der Nintendo Switch beträgt die Verzögerung 5 weitere Frames, was ein Lag von insgesamt 8 Frames ausmacht.

Die Verzögerung wurde bei einem Titel geringer

Allerdings ist das Lag bei anderen Titeln, wie beispielsweise The Legend of Zelda: The Wind Waker geringer geworden. Auch wenn die Response immer noch länger als damals dauert.

Werbung

Wir freuen uns sehr über den GameCube Emulator, welcher uns viele verloren geglaubte Videospielklassiker neu erleben lässt. Leider ist die Steuerung nicht so flink wie beim Original, was bei schnellen Videospielen ein Problem sein kann. Deshalb hoffen wir auf ein baldiges Update, welches uns die Videospielklassiker unterwegs ohne all zu großes Input-Lag erleben lassen.

Quelle: youtube.com via MadaoJoestar

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!