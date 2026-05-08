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Inflation

Switch 2 wird bald teurer werden und Fans ahnen schon warum

Ab dem 1. September soll Nintendos Hybridkonsole teurer werden. Der Konzern erwartet weniger verkaufte Konsolen im zweiten Jahr.

i Switch 2 wird bald teurer werden und Fans ahnen schon warum
Artikel von Klaus +
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Nun zieht der Letzte im Bunde nach: Nintendo erhöht den Preis der Switch 2. Damit folgt der japanische Konsolenhersteller den Konkurrenten PlayStation 5 und Xbox Series, die kürzlich – teils mehrfach – teurer geworden sind. Ab dem 1. September 2026 soll die Switch 2 in Europa um 30 Euro teurer werden und kratzt damit ohne beigefügtes Spiel an der Grenze von 500 Euro.

In den USA steigt der Preis sogar um 50 Dollar, wobei die Hybridkonsole dort bereits zuvor etwas günstiger war als hierzulande. Für Japan hat Nintendo eine Preiserhöhung der Switch 2 bereits für den 25. Mai angekündigt. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die diese Preisänderungen für unsere Kunden mit sich bringen können, und sind Ihnen für Ihr Verständnis sehr dankbar“, heißt es seitens Nintendo. Eine „Abwägung der globalen Geschäftsaussichten“ sowie „veränderte Marktbedingungen“ würden den Schritt notwendig machen (via VGC).

Das sind die geplanten internationalen Preise für die Switch 2:

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  • Europa: 499,99 Euro – zuvor 469,99 Euro
  • USA: 499,99 US-Dollar – zuvor 449,99 US-Dollar
  • Kanada: 679,99 Dollar – zuvor 629,99 Dollar
  • Japan: 59,980 Yen – zuvor 49,980 Yen

Switch-2-Preiserhöhung – Nintendo kämpfte seit dem Launch der Konsole

Nintendo Switch 2 Update in verschiedenen Aufnahmen. - Bild: Nintendo - Montage

Nintendo Switch 2 in verschiedenen Aufnahmen. – Bild: Nintendo – Montage

Analysten sagten bereits länger voraus, dass der Konzern eine Preiserhöhung nicht umgehen könne. Schon seit dem Launch der neuen Hybridkonsole im Vorjahr kämpfte Nintendo mit dem Preis. In den USA wurden aufgrund der internationalen Wirtschaftslage und Politik kurzzeitig die Vorbestellungen ausgesetzt (via BBC). Die Konsole behielt danach den geplanten Preis, aber Zubehör wurde teurer. Später erhöhte Nintendo wiederum den Preis für die alte Switch.

In einem Geschäftsbericht hat Nintendo nun die Verkaufsprognosen für das zweite Jahr der Switch 2 gesenkt. Allerdings wolle man das Niveau weiterhin über den Verkaufszahlen der ersten Switch halten. Nun rechnet der Konzern damit, bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres im April 2027 circa 16,5 Millionen Einheiten der Switch 2 zu verkaufen (via VGC).

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