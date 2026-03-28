PlayStation 5 wird drastisch teurer

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Früher wäre so etwas undenkbar gewesen: Eine mehr als fünf Jahre alte Spielekonsole wird spürbar teurer, statt wie gewohnt im Preis zu sinken. Bereits im Jahr 2025 erhöhte Microsoft den Preis ihrer Xbox Series mehrmals. Jetzt zieht Sony erneut nach und lädt die Inflation auf die Konsumenten ab. Alle Varianten der PlayStation 5, inklusive der PS5 Pro, sowie das PlayStation Portal werden ab dem 2. April um bis zu 100 Euro teurer (via PlayStation).

Sämtliche Märkte sind betroffen. In Europa sehen die Preise für PS5 bald so aus:

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PlayStation 5 – 650 Euro

PlayStation 5 Digital Edition – 600 Euro

PlayStation 5 Pro – 900 Euro

PlayStation Portal – 250 Euro

Der bereits hohe Preis der PS5 Pro beinhaltet nicht das Disc-Laufwerk, das separat gekauft werden muss.

Preiserhöhungen bei PlayStation und in der Spielindustrie

Seit vergangenem Jahr trifft die Gaming-Welt ein Preisschock nach dem anderen. Erklärgrund ist die instabile Weltlage. Kurz vor dem Launch der neuen Switch 2 musste Nintendo in den USA sogar Vorbestellungen verschieben, weil unklar war, ob der Preis der Konsole aufgrund von Zöllen und Konflikten erhöht werden müsste (via BBC). Das blieb vorerst aus. Stattdessen wurde die erste Nintendo Switch teurer. Auch Sony schreibt nun von “Herausforderungen in der globalen Wirtschaftslandschaft”.

Nicht nur die Hardware ist betroffen. Immer mehr Hersteller versuchen, die Preise der Software zu erhöhen. Microsoft wollte 2025 noch die Erhöhung von Blockbuster-Spielen auf 90 bis 100 Euro, ruderte jedoch aufgrund von Unmut der Fans zurück. Nintendo stieß im Vorjahr mit einem Startpreis von circa 90 Euro für Mario Kart World manchen Fans ebenfalls vor den Kopf. Zuletzt wurden Titel wie Yoshi and the Mysterious Book wieder niedriger angesetzt. Allerdings sollen Nintendo-Spiele ab Mai in physischer Form teurer werden als digitale Einkäufe, wie der Konzern kürzlich ankündigte.

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