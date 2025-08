Nintendo Switch wird wegen Zöllen empfindlich teurer – Switch 2-Preise bleiben in den USA vorerst gleich

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo hat es offiziell angekündigt, aber ein US-Händler war schneller: Laut einem Leak von Target (via VGC.com) steigen die Preise für die Nintendo Switch in den USA um bis zu 50 $. Damit wird der Kauf der beliebten Konsole ab sofort deutlich kostspieliger. Besonders bitter: Auch das günstigere Switch Lite ist betroffen, während die Nintendo Switch 2 vorerst nicht teurer wird in den USA.

Die neuen Preise wurden eigentlich erst für den 3. August 2025 erwartet, doch Target hat die Infos schon jetzt online gestellt. Demnach kosten die Modelle künftig:

Switch: 339,99 $ (+40 $)

339,99 $ (+40 $) Switch Lite: 229 $ (+30 $)

229 $ (+30 $) Switch OLED: 399 $ (+50 $)

Die Switch 2-Preise in den USA:

Switch 2-Bundle mit Pokémon Legends: Z-A : 499,99 $ (Release am 16. Oktober 2025)

: 499,99 $ (Release am 16. Oktober 2025) Switch 2-Bundle mit Mario Kart World : 499,99 $

: 499,99 $ Nintendo Switch 2 (Standard-Konsole): 449,99 $

„Marktbedingungen“ als Grund für die Preiserhöhung

Nintendo selbst begründet die Anpassungen wie schon zuvor in Kanada mit „Marktbedingungen“. Dort stiegen die Preise Ende Juni bereits um bis zu 40 CAD. Ein Switch 2-Bundle mit Mario Kart World kostet in Kanada 699 kanadische Doller (rund 437 Euro). In den USA lagen die bisherigen Preise bei 299 $ (Switch), 199 $ (Lite) und 349 $ (OLED). Eine Preissenkung ist also definitiv nicht in Sicht.

Interessant ist, dass die Nintendo Switch 2 von dieser Welle an Erhöhungen ausgenommen ist. Auch die meisten Peripherie-Geräte und Abos von Nintendo Switch Online bleiben preislich stabil. Lediglich einige Switch-2-Accessoires wie der Alarmo-Clock und bestimmte Amiibo sollen später teurer werden.

Kommt bald auch eine Switch-2-Preiserhöhung?

Dass Nintendo ausgerechnet jetzt die alte Switch-Familie teurer macht, wirft Fragen auf. Die Switch 2 verkauft sich aktuell hervorragend (mehr als 6 Millionen verkaufte Stück weltweit) und zeigt, wie viele Spieler bereit sind, von ihrer acht Jahre alten Konsole umzusteigen. Branchen-Analysten spekulieren, dass diese Erhöhungen eine Vorbereitung sein könnten, um später auch beim Nachfolger am Preis zu drehen, besonders wenn Importzölle oder Produktionskosten steigen.

In einem offiziellen Statement hält sich Nintendo of America alle Optionen offen: „Bitte beachten Sie, dass Preisänderungen in der Zukunft notwendig sein könnten.“ Das klingt ganz danach, als ob dies nicht die letzte Anpassung bleiben wird.

Für US-Kunden wird es ab August spürbar teurer, in die Welt von Mario, Zelda und Co. einzusteigen. Auch wenn die Switch 2 aktuell nicht betroffen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Switch 2-Preise in Übersee bald steigen werden. Ob Europa auch davon betroffen sein wird? Das wird sich zeigen.

Bildquelle (Titelbild): Alexa auf Pixabay