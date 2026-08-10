Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das wahrscheinlich beste Spiel, dass man zu zweit spielen kann, könnte schon bald für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Rede ist natürlich von It Takes Two, dass laut Händler-Leak am 15. Oktober 2026 kommen soll.

Die Informationen stammen aus einem Dokument des chinesischen Spiele-Distributors Prowell Asia Holdings, das Nintendo Everything zuerst veröffentlicht hat. Darin wird ausdrücklich eine Switch 2-Version des Koop-Hits von Hazelight Studios und Electronic Arts aufgeführt.

Wichtig dabei: Offiziell angekündigt ist bisher nichts. Bis dahin bleibt der Eintrag also ein Gerücht. Die vielen konkreten Angaben im Distributor-Dokument machen die Sache allerdings interessant.

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It Takes Two: Switch 2-Version soll am 15. Oktober erscheinen

Neben dem Erscheinungstermin nennt das Dokument auch eine Download-Größe von ungefähr 12,1 GB. Für Sammler interessant: Eine physische Version ist offenbar ebenfalls geplant. Ganz klassisch befindet sich das Spiel dabei aber wohl nicht auf der Karte: Der Distributor führt It Takes Two als Game-Key Card.

Bei diesen Karten liegt das vollständige Spiel nicht auf dem Datenträger. Die Karte dient lediglich als Schlüssel und startet beim ersten Einlegen den Download aus dem Internet. Anschließend muss sie weiterhin in der Switch 2 stecken, um das Spiel zu starten. Bei rund 12 GB Download-Größe hält sich der zusätzliche Speicherbedarf immerhin noch in Grenzen.

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Was verbessert die Switch 2-Version?

Genau das wissen wir bisher nicht. Der Leak nennt weder Auflösung noch Bildrate oder andere technische Verbesserungen. Eine höhere Auflösung und stabilere Performance wären naheliegend, sind bislang aber nicht bestätigt. Ebenso offen ist, ob Besitzer der bisherigen Switch-Version ein kostenloses oder vergünstigtes Upgrade erhalten.

It Takes Two erschien bereits am 04. November 2022 für die ursprüngliche Nintendo Switch. Der Port entstand gemeinsam mit Turn Me Up Games und unterstützt sowohl lokalen Splitscreen als auch Online-Koop. Auf der Nintendo Switch 2 lässt sich diese Version grundsätzlich weiterhin spielen. Eine native Umsetzung müsste also schon etwas mehr bieten, damit sich ein erneuter Kauf lohnt.

Noch fehlt allerdings die offizielle Bestätigung. Sollte das Distributor-Dokument stimmen, müsste eine Ankündigung angesichts des angeblichen Releases am 15. Oktober 2026 nicht mehr lange auf sich warten lassen.

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