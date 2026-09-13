„Zelda Switch 2“ sofort ausverkauft: Nintendo macht Fans jetzt Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Die Nintendo Switch 2 im Zelda-Design war kurz nach dem Start der Vorbestellungen vielerorts ausverkauft.

Nintendo hat zumindest für Großbritannien bestätigt, dass neuer Bestand der Jubiläumsprodukte kommen wird.

Wann und ob dieselbe Restock-Aktion auch Österreich erreicht, wurde bisher nicht konkret angekündigt.

Die neue Nintendo Switch 2 im The Legend of Zelda-Design, passend kurz vor dem Launch von Ocarina of Time, war kaum vorbestellbar, da war sie vielerorts auch schon wieder verschwunden. Besonders ärgerlich: Kurz darauf tauchten erste Konsolen zu deutlich höheren Preisen auf Wiederverkaufsplattformen auf. Wer beim ersten Ansturm leer ausgegangen ist, sollte trotzdem nicht vorschnell beim Scalper kaufen.

Nintendo hat inzwischen offiziell bestätigt, dass neuer Bestand kommen wird. Zumindest für den britischen Nintendo Store gibt es eine klare Aussage.

„The Legend of Zelda 40th Anniversary Collection is currently sold out“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Nintendo will über die Nintendo Store App informieren, sobald der Bestand wieder aufgefüllt wurde.

Gold-grüne Nintendo Switch 2 im Triforce-Design kostet 519,99 Euro

Die Nintendo Switch 2 „The Legend of Zelda“-Edition zum 40. Jubiläum erscheint am 29. Oktober 2026. In Österreich wird die Konsole für rund 519,99 Euro angeboten. Dafür bekommst du die Switch 2 mit einem speziell gestalteten Dock sowie grünen und goldenen Joy-Con 2. Ein Spiel gehört allerdings NICHT zum Lieferumfang. Das neue The Legend of Zelda: Ocarina of Time muss separat gekauft werden.

Nintendo Österreich führt die Jubiläumskonsole weiterhin auf seiner offiziellen Zelda-Jubiläumsseite. Bestellen kann man im Nintendo Store (AT) allerdings nicht. Die klare Aussage, dass neuer Bestand angekündigt wird, erschien im britischen Nintendo Store, wie Nintendolife.com berichtete. Der Banner war kurzfristig auf der Startseite zu sehen. Für Österreich hat Nintendo bislang keine vergleichbar konkrete Mitteilung veröffentlicht.

Das bedeutet nicht, dass österreichische Händler keine weiteren Konsolen erhalten werden. Nintendo hat lediglich noch nicht bekannt gegeben, wann neue Vorbestellungen in einzelnen europäischen Ländern freigeschaltet werden. Beim österreichischen MediaMarkt war die Jubiläums-Edition bei unserem Check bereits für 519,99 Euro gelistet, eine Online-Lieferung war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr möglich.

Scalper verlangen bereits deutlich mehr

Dass die Konsole so schnell ausverkauft war, hat erwartbare Folgen. Auf Wiederverkaufsplattformen werden Exemplare bereits für deutlich höhere Beträge angeboten. Dort werden Preise für 150 Euro und mehr für den Jubiläums-Switch 2-Controller verlangt. Die Konsole selbst wird teilweise für 850 Euro angeboten. Absurd. Gerade deshalb ist Nintendos „Restock-Hinweis“ wichtig. Wer die Konsole tatsächlich selbst verwenden oder sammeln möchte, könnte noch weitere Chancen zum regulären Preis bekommen.

Wie viele zusätzliche Geräte Nintendo produzieren beziehungsweise an Händler ausliefern wird, ist bislang unbekannt. Auch einen konkreten Termin für den nächsten Schwung an Vorbestellungen gibt es noch nicht.

Wer die neue Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda – Edition zum 40. Jubiläum haben möchte, sollte deshalb vorerst Nintendo und größere Händler im Auge behalten, statt deutlich mehr als den offiziellen Preis zu bezahlen.