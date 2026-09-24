Zelda: Ocarina of Time – So sieht Links Heimat 28 Jahre später aus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn du The Legend of Zelda: Ocarina of Time damals auf dem Nintendo 64 gespielt hast, dürfte dieser Ort kaum Erklärungen brauchen. Nintendo zeigt in einem neuen kurzen Video den Kokiri-Wald, Links Heimat und den Ausgangspunkt eines der bekanntesten Zelda-Abenteuer überhaupt. Fast 28 Jahre nach dem Original bekommt der Wald auf Nintendo Switch 2 ein komplett neues Gesicht.

Der kurze Ausschnitt wurde über den offiziellen japanischen Zelda-Account veröffentlicht und konzentriert sich fast vollständig auf die Umgebung. Nintendo beschreibt den Kokiri-Wald als ruhigen und geheimnisvollen Ort, an dem die Kokiri gemeinsam mit ihren Feen leben. Genau hier wächst Link zu Beginn von Ocarina of Time auf.

Neue Spielmechaniken oder überraschende Inhalte verrät das Video nicht. Dafür lässt sich ziemlich gut erkennen, welchen Weg Nintendo beim Remake einschlägt: Der Kokiri-Wald soll moderner wirken, aber nicht wie ein völlig neuer Ort. Vegetation, Beleuchtung, Gebäude und viele kleine Details wurden deutlich aufwendiger gestaltet, die grundlegende Identität der Umgebung bleibt aber erhalten.

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Ocarina of Time soll sich trotz Remake noch wie Ocarina of Time anfühlen

Das passt zu dem, was Nintendo bereits bei der großen Zelda-Präsentation im September gezeigt und erklärt hat. Das Remake bekommt vollständig überarbeitete Grafik, orchestrale Musik, neue Kamerasteuerung, überarbeitete Bewegungen und vertonte Zwischensequenzen. Nintendo baut daraus aber bewusst kein zweites Breath of the Wild. Selbst die Struktur der einzelnen Gebiete bleibt weitgehend erhalten.

Auch der Veröffentlichungstermin steht inzwischen fest. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 05. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Der neue Ausschnitt liefertkeine große Enthüllung. Trotzdem funktioniert gerade der Kokiri-Wald als Vorgeschmack erstaunlich gut. Für viele Spieler ist er schließlich der erste Ort, den sie mit Ocarina of Time verbinden. Links Baumhaus, die Kokiri, Navi und schließlich der Weg zum Deku-Baum gehören zu den ersten Erinnerungen an das Abenteuer von 1998.

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Nintendo scheint genau damit zu spielen. Statt das Remake ständig über neue Funktionen zu verkaufen, zeigt das Unternehmen inzwischen immer wieder vertraute Orte in ihrer neuen Form. Beim Kokiri-Wald funktioniert dieser Vergleich besonders gut: Du erkennst sofort, wo du bist, obwohl zwischen beiden Versionen fast drei Jahrzehnte liegen.