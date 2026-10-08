Robin Williams war Zelda-Fan und machte Werbung für Ocarina of Time

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Vor rund 15 Jahren sind einige ganz besondere Werbespots entstanden: der Schauspieler und Komiker Robin Williams hat für The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3DS Werbungen gedreht. Nicht allein, sondern mit seiner Tochter Zelda, denn Robin Williams war seit dem allerersten Teil ein riesiger The Legend of Zelda-Fan und benannte darum sein Kind nach dem Abenteuer. Mit dem kommenden Remake von Ocarina of Time erinnern sich nun die Macher hinter den herzlichen Spots wehmütig daran.

Vom Schauspieler zum Spieler

Robin Willliams war seit dem erscheinen des ersten The Legend of Zelda-Abenteuers im Jahr 1989 auf dem NES ein passionierter Fan der Reihe. Als 1989 seine Tochter geboren wurde, erhielt sie deshalb den Namen der Prinzessin aus der zeitlosen Heldenreise: Zelda. Dies war kein Geheimnis und als ein Mitarbeiter von Nintendo, welcher für die Vermarktung von Handhelds in Europa zuständigt war von Williams‘ Familiengeschichte aus dem Fernsehen erfahren hat, wollte dieser ihn unbedingt für eine Promo von dessen Lieblingsvideospielreihe gewinnen.

Eine perfekte Gelegenheit

Mit der Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D im Jahr 2011 kam endlich die Gelegenheit für Nintendo. So wurde die Familie Williams kontaktiert. Schließlich hatte man hier die einmalige Gelegenheit einen wahren Fan der ganzen Zelda-Reihe, welcher zufällig ein Weltstar ist, für authentische Werbungen zu gewinnen. Natürlich sagten beide, Williams und Tochter Zelda sofort zu.

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Viele Freiheiten

Man schätzte bei Nintendo Williams so sehr, dass dieser sich sogar den Regisseur aussuchen durfte. Der ausgesuchte, französische Regisseur erzählte, dass die Arbeit mit den Williams sehr unkompliziert gewesen sein und er von der Legende immer mit „Boss“ angesprochen wurde. Der Schauspieler sei völlig entspannt, humorvoll und engagiert gewesen. Auch das Spiel kannte er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gut, denn er bekam, um das brandneue Ocarina of Time 3D erleben zu können, ein Entwicklergerät zur Verfügung gestellt.

Die Dreharbeiten

Die Produktion erstreckte sich über ein halbes Jahr. In diesen entstanden alle Spots in insgesamt 6 Drehtagen, welche in New York und San Francisco stattfanden. Der erste Werbespot konzentrierte sich auf die besondere Geschichte hinter Zelda Williams Vornamen und der Beziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter. Dies war sehr persönlich und emotional.

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Es ist anzumerken, dass hier nicht wie üblich nur eine Promotion eines Produkts mit einem gekauften Schauspieler stattfand. Denn Robin Williams hat mit seiner Tochter seine Liebe zu Zelda-Abenteuern der Welt damit offen preisgeben können und das kann man auch erkennen. In den späteren Spots wurde der Ton zunehmend lockerer und humorvoller. Statt klassischer Werbespots hat man hier eine wahre Familiengeschichte, Fan-Liebe und herzlichem Humor, wie man ihn nur von Robin Williams kannte, erfahren.

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Leider keine Fortsetzung

Diese besondere Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur und Williams hätte damit eigentlich noch nicht enden sollen. Beide hatten einen gemeinsamen Spielfilm geplant. Mit dem tragischen Tod der allseits beliebten Hollywood-Legende im Jahr 2014 kam dieses Projekt am Ende niemals zu Stande.

Weitere Zelda-Titel mit den Williams

Ocarina of Time war allerdings nicht das einzige Zelda-Titel, für die, die beiden Werbung machten. Auch sind Spots für Four Swords Anniversary Edition und Skyward Sword entstanden. Es ist deshalb stark anzunehmen, dass auch für die weiteren, folgenden Abenteuer aus Hyrule weitere Spots mit den beiden Fans entstanden.

Nintendo vergisst nicht

Und wenn man glaubt, dass damit auch die gemeinsame Geschichte von Robin Williams und The Legend of Zelda geendet hat, der dürfte sich vielleicht irren. Seit Jahren vermuten Fans in den aktuellen großen The Legend of Zelda-Abenteuern Breath of the Wild und Tears of the Kingdom in einem NPC-Charakter Williams wiederzuerkennen. Die Figur Robin Williams im Stile der Abenteuer tatsächlich auffällig ähnlich. Auch wenn dies Nintendo bis Dato nie bestätigt hat, dürfte dies eine Hommage und gleichzeitig tiefstes Zeichen des Dankes des japanischen Videospielgiganten an den Schauspieler sein.

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Auch wenn nun bald das ambitionierteste Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 erscheint, so wird kein Werbespot mehr, eine anährende Liebe und Authentizität innerhaben, wie diese Spots von Robin Williams und seiner Tochter Zelda. Hier wurden wir Zeuge eine Familiengeschichte, welche darin mündete, dass die Macher von etwas für das ein Weltstar brannte, aufmerksam wurden und damit alle Beteiligten etwas ganz persönliches schaffen konnte. Robin Williams war nicht nur eine Schauspiel-Legende, sondern ein Gamer. Einer von uns.

Quellen: timeextension.com; youtube.com via Nintendo UK; x.com via TristanACooper