Zelda: Tears of the Kingdom dominierte Games-Markt in Europa

Ganz Europa liebt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, außer die Slowakei, die mag lieber Eishockey.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - © Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien zwar erst am 12. Mai 2023, jedoch war es das erfolgreichste Videospiel in ganz Europa im ersten Halbjahr 2023 (bis Ende Juni) wie GfK meldete. Diese beeindruckende Leistung wurde durch die offizielle plattformübergreifende Halbjahresauswertung von GfK Entertainment ermittelt.

Die Verkaufsdaten enthüllen, dass das Open-World-Abenteuer von Nintendo nicht nur am meisten verkauft wurde, sondern in 9 von 18 Märkten, die die GfK untersucht, den Thron als meistverkauftes Videospiel erklomm. Neben den umsatzstarken Regionen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien gehören dazu auch Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz.

Platz 2 geht an Hogwarts Legacy

Ebenfalls wenig überraschend ist der zweite Platz, der nach Tears of the Kingdom an Hogwarts Legacy geht. Das Fantasy-Rollenspiel, dass rund 100 Jahre vor den Harry Potter-Filmen und Büchern spielt, konnte in Belgien, Dänemark, die Niederlande und in Tschechien den ersten Platz sich sichern.

Damit hätte wohl niemand gerechnet… FIFA 23 ist das drittmeistverkaufte Videospiel in Europa. In Italien, Polen, Portugal, der Slowakei und in Tschechien landet die Fußballsimulation von EA Sports auf Platz 1. Insgesamt wechseln sich die genannten drei Spiele, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und FIFA 23 in den Top 3-Ranglisten der verschiedenen erhobenen Ländern maximal ab.

Klassiker und Eishockey in den länderspezifischen Top-Platzierungen

Etwas “aus der Norm” ist Deutschland. Hier ist nach Tears of the Kingdom und Hogwarts Legacy kein Fußballspiel, sondern Mario Kart 8 Deluxe auf dem dritten Platz gelandet – ebenso in der Schweiz. Das einzige Land, indem Tears of the Kingdom nicht unter den Top 3 ist, heißt Slowakei. Hier regiert der Sport. FIFA 23 landete im Nachbarland auf Platz 1, vor Hogwarts Legacy und NHL 23.

In Österreich ist das Ranking genauso, wie im Schnitt von Europa! The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am Thron vor Hogwarts Legacy und FIFA 23.

Die Grundlage dieser Sonderauswertung bilden die Verkaufszahlen von Videospielen und PC-Spielen im physischen Markt für folgende Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn. Digitale Verkäufe wurden von der GfK nicht berücksichtigt.