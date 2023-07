Ihr habt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon beendet? Kein Problem! Hier sind 5 Spiele, die durchaus eine Alternative sind.

Wir wissen alle, was Open-World-Spiele ausmachen, oder? Riesige Umgebungen, bei denen hinter jeder Ecke ein Quest-Marker auf uns wartet. Spiele-Maps die kaum noch gelesen werden können, weil Nebenaufgaben, Minispiele und Hauptquests jeden Zentimeter befüllen. Gegnerlager, die aufgeräumt werden müssen, um uns als Stützpunkt oder Aussichtspunkt zu dienen. Lange Wegstrecken, die wir fast schon lieber mit der integrierten Schnellreisefunktion zurücklegen. Was hier wie jedes X-beliebige Ubisoft-Spiel klingt, das war bis zum Jahr 2017 der Genrestandart. Doch dann kam The Legend of Zelda: Breath of the Wild und veränderte alles…

Das erste Zelda-Spiel mit einer offenen Spielwelt hat sich nichts weiter vorgenommen als das Genre neu zu definieren. Vergangen waren geradlinige Hauptquest, die die Spieler von A nach B hetzten. Breath of the Wild (BotW) war ein Abenteuer, das die Spieler zum eigenständigen Erkunden der Spielwelt einlud. Ihr seht in der Distanz eine einsame Tanne an der Spitze einer Bergkette? Dann geht hin und schaut, was euch erwartet! Die zugrundeliegende Open World kam dabei fast gänzlich ohne Quest-Markierung aus. Spieler erkundeten frei, sammelten Informationen aus der Spielwelt und erlebten Abenteuer nach Herzenslaune.

BotW brachte einen Sinn für virtuelle Abenteuer zurück, den Abenteuer-Spiele so lange vermissen ließen. Kein Wunder, dass die Industrie Folge leistete. In den Jahren danach wagten sich immer mehr Spieleentwickler aus dem engen Korsett der Genrestandarts heraus. Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild als Gallionsfigur wurde das Medium um Facetten erweitert, die wir ohne der frischen Luft des Nintendo-Spiels nicht gehabt hätten. Und als Nintendo genug von der Konkurrenz hatte, setzten sie gleich noch einmal einen drauf und veröffentlichten die heißersehnte Fortsetzung Tears of the Kingdom. Als direkte Antwort an den Vorgänger erweiterten sie die Mechaniken um so viele Facetten, dass es die angestaubte Nintendo Switch rein leistungstechnisch eigentlich in tausend Teile zerreißen müsste.

Und es hat sich gelohnt. Denn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nicht weniger als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten. Es kann sogar behauptet werden, dass es den Vorgänger, ebenfalls ein moderner Klassiker, noch übertrifft. Doch was machen all jene, die über keine Nintendo Switch verfügen, auf denen die beiden Spiele exklusiv erschienen? Oder jene, die nach dem Ende von TotK direkt weitermachen wollen? Die konsultieren natürlich unsere Liste all jener Spiele, die euch auch gefallen könnten, wenn ihr das aktuellste Zelda-Spiel genossen habt.