That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles erscheint im August

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles wurde von Bandai Namco angekündigt und wird weltweit auf diversen Plattformen erscheinen.

Das Game basiert auf dem erfolgreichen Anime Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt welcher auf Crunchyroll geschaut werden kann. Der Anime erlangte nicht nur in Japan sondern international große Beliebtheit, zurzeit läuft bereits die dritte Staffel im Simulcast.

Verfolge das aufregende und erfüllende Leben eines allmächtigen Schleims, während du dich mit neuen Verbündeten anfreundest, herausfordernde Feinde besiegst und in deiner immer größer werdenden Stadt gedeihst! Arbeite zusammen, um die Probleme der Einwohner zu lösen und das Land zu einem besseren Ort zu machen. That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles kombiniert Elemente klassischer JRPG-Kämpfe und spaßige Städtebau-Mechaniken zu einem einzigartigen Spielerlebnis.

Erlebe die Originalgeschichte von der Begegnung mit den Kijin bis zum Kampf gegen das Königreich Falmuth mit voller Sprachausgabe! Zusätzlich gibt es eine Originalgeschichte von den Schöpfern des Anime für die Fans des Franchises! Diese komplett neue Geschichte, die die Entstehung von Tempest beschreibt, entfaltet sich, während du dich neuen und mächtigen Feinden stellst.

Baue deine Nation auf

Während die Spieler in der Geschichte in That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles voranschreiten und neue Verbündete treffen, wächst ihre Gemeinschaft von einem kleinen Dorf zu einer großen Nation. Baue eine Vielzahl von Gebäuden, um von der „Sturmresonanz“ zu profitieren, die die Bewohner stärkt, je mehr Strukturen du in deinem Dorf errichtest! Es gibt sogar moderne Gebäude im japanischen Stil, die Rimurus Erinnerungen an die Welt vor seiner Wiedergeburt nutzen.

Außerdem gibt es mehr als 50 originelle Nebenquests zu erleben! Genieße das tägliche Leben in Tempest mit Lachen und Tränen, während Rimuru und seine Freunde zusammenarbeiten, um die Probleme der Einwohner zu lösen und das Land zu einem besseren Ort zu machen.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles erscheint am 8 August für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.