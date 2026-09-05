The Blood of Dawnwalker macht auf PC Probleme, Entwickler nennt einen ungewöhnlichen Fix

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Blood of Dawnwalker ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und sorgt bereits für Diskussionen über die PC-Version. Während das neue Vampir-Rollenspiel von Rebel Wolves viele Spieler nach Vale Sangora lockt, kämpfen einige Nutzer mit Rucklern, Abstürzen und Controller-Problemen.

Das Studio hat inzwischen offiziell reagiert und eine Liste bekannter Probleme samt ersten Workarounds veröffentlicht. Die gute Nachricht: Für zwei der häufigsten PC-Probleme gibt es bereits mögliche Lösungen. Eine davon ist überraschend simpel, die andere dürfte deutlich mehr PC-Spieler ins BIOS schicken als gewöhnlich.

Ruckler? Probier zuerst den Vollbildmodus

Wenn The Blood of Dawnwalker bei dir im Fenstermodus oder im randlosen Fenstermodus ruckelt, empfehlen die Entwickler aktuell einen Wechsel auf echtes Vollbild. Das Studio bestätigt, dass es derzeit Probleme mit „Stuttering im Windowed- und Borderless-Modus“ untersucht. Bis ein richtiger Patch erscheint, soll das Vollbild als Übergangslösung dienen. Rebel Wolves führt die bekannten Probleme und Lösungen auch direkt in einem angehefteten Beitrag bei Steam auf.

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Wenn du also trotz eigentlich ausreichender Hardware mit unruhigen Bildraten kämpfst, solltest du diese Einstellung zuerst testen, bevor du sämtliche Grafikoptionen herunterstellst.

Absturz bei Shader-Kompilierung? Aktualisiere dein BIOS

Deutlich ungewöhnlicher ist der zweite Ratschlag. Bei manchen PCs kann The Blood of Dawnwalker während der Shader-Kompilierung abstürzen. In diesem Fall empfiehlt Rebel Wolves ausdrücklich, die BIOS-Version des Mainboards zu überprüfen und gegebenenfalls auf die aktuelle Version zu aktualisieren. Der Hintergrund hängt mit Problemen bestimmter Intel-Prozessoren und einer von Unreal-Engine-Spielen verwendeten „Dekomprimierungstechnologie“ zusammen. Das Thema betrifft nicht ausschließlich The Blood of Dawnwalker.

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Wichtig: Ein BIOS-Update solltest du nicht einfach auf Verdacht durchführen. Wenn das Spiel bei dir normal startet und die Shader ohne Absturz erstellt werden, gibt es wegen Dawnwalker keinen Grund dafür. Wenn du betroffen bist, solltest du zuerst auf der Webseite deines Mainboard-Herstellers prüfen, welche BIOS-Version für dein konkretes Modell vorgesehen ist. Ein BIOS-Update ist nicht ohne. Vor allem für ein Spiel.

Der erste Hotfix ist bereits da

Rebel Wolves hat außerdem bereits Hotfix 1.0.2 veröffentlicht. Das Update behebt mehrere Quest-Probleme und verbessert auf dem PC unter anderem die Controller-Deadzone sowie Probleme beim Sprinten. Die vollständigen Patchnotes findest du auf der offiziellen Webseite von The Blood of Dawnwalker. Noch nicht gelöst ist dagegen die fehlende Möglichkeit, die Tasten eines PS5-DualSense-Controllers auf dem PC frei zu belegen. Rebel Wolves bestätigt, dass daran gearbeitet wird. Weitere Updates sollen folgen.

Welche Einstellungen bringen auf dem PC mehr FPS?

Neben den offiziell bestätigten Problemen ist The Blood of Dawnwalker generell kein besonders genügsames Spiel.

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Im Test zum Spiel zeigten sich vor allem Schatten, Beleuchtung, Vegetation und Detailqualität zu den Einstellungen mit vergleichsweise großem Einfluss auf die Leistung. Wenn deine Grafikkarte unterstützt wird, können außerdem DLSS, FSR beziehungsweise XeSS helfen. Auch Frame Generation steht zur Verfügung.

The Blood of Dawnwalker erschien am 3. September 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.