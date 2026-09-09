The Blood of Dawnwalker ist kaum erschienen, schon arbeitet Rebel Wolves am nächsten Kapitel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Blood of Dawnwalker ist nicht einmal eine Woche alt und bei Rebel Wolves wird bereits an der Zukunft der Reihe gearbeitet. Narrative Director Jakub Szamałek sucht aktuell einen Lead Writer für das „nächste Kapitel der Dawnwalker-Saga“. Die Stellenausschreibung kündigte Szamałek selbst auf LinkedIn an. Dort verweist er auch auf den erfolgreichen Start des ersten Spiels mit mehr als einer Million verkauften Exemplaren am ersten Wochenende.

Ausruhen möchte sich das Studio darauf offenbar nicht. Der neue Lead Writer soll gemeinsam mit Szamałek und dem Narrative-Team die nächste Geschichte der Reihe entwickeln.

Ein „The Blood of Dawnwalker 2“ ist das noch nicht

Einen Titel für das nächste Spiel nennt Rebel Wolves nicht. Auch Plattformen, Release oder ein konkretes Setting fehlen noch. Die Formulierung „das nächste Kapitel in der Dawnwalker Saga“ zeigt allerdings ziemlich eindeutig, dass die Geschichte nach dem ersten Teil weitergeht. Ob daraus ein direkter Nachfolger mit Coen, ein Spin-off oder ein Spiel in einer völlig anderen Epoche wird, bleibt offen.

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Dass Rebel Wolves langfristig größer plant, wissen wir schon seit dem Summer Game Fest. Gemeinsam mit Bandai Namco zeigte das Studio damals einen CGI-Teaser zur Zukunft der Reihe. Der offizielle Ausblick von Bandai Namco machte dabei klar, dass Dawnwalker nicht auf das mittelalterliche Vale Sangora beschränkt bleiben soll.

Die Dawnwalker-Saga soll Jahrhunderte überspringen

Rebel Wolves möchte künftige Spiele durch verschiedene Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen führen. Besonders auffällig war der damalige CGI-Teaser: Coen taucht darin in einem modernen Setting des 21. Jahrhunderts auf. Das Studio bezeichnete die Szene ausdrücklich als Hinweis darauf, wohin sich die übergreifende Handlung der Reihe langfristig entwickeln könnte.

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Das bedeutet nicht automatisch, dass bereits das nächste Dawnwalker-Spiel in der Gegenwart spielt. Es zeigt aber, dass die Entwickler mit der Marke deutlich mehr vorhat als einen klassischen RPG-Nachfolger, der einfach ein paar Jahre nach dem ersten Teil ansetzt.

Der erste Schritt dafür läuft bereits. Noch während viele Spieler durch Vale Sangora ziehen, wird das Autorenteam für das nächste Kapitel aufgebaut. Wie dieses Kapitel heißt, wissen wir noch nicht.