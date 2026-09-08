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Vampir-RPG mit starkem Start

The Blood of Dawnwalker knackt 1 Million Verkäufe kurz nach Release

Das Vampir-RPG von Rebel Wolves erreicht nur wenige Tage nach dem Release einen wichtigen Meilenstein.

i The Blood of Dawnwalker knackt 1 Million Verkäufe kurz nach Release
Artikel von René Nikel +
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The Blood of Dawnwalker ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und kann bereits jetzt einen wichtigen Meilenstein feiern.

The Blood of Dawnwalker verkauft sich über eine Million Mal

Das Spiel ist am 3. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Bereits am dritten Tag konnte Rebel Wolves die Marke von einer Million verkauften Exemplaren vermelden. Wie sich die Verkäufe auf die einzelnen Plattformen verteilen, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Für das Studio ist das natürlich ein ziemlich guter Start. Schließlich handelt es sich bei The Blood of Dawnwalker um eine komplett neue Marke. Rebel Wolves kann also nicht auf eine bereits bekannte Spielreihe zurückgreifen.

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Auch bei uns konnte Dawnwalker überzeugen

Ich habe The Blood of Dawnwalker bereits vor dem Release ausführlich getestet und die Bewertung ist sehr gut ausgefallen. Besonders die düstere Atmosphäre, die Story und das ungewöhnliche Zeit-System haben mir gefallen. Alleine die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie ihr die 30 Tage und 30 Nächte nutzt, macht das RPG für mich besonders.

Ihr müsst euch genau überlegen, welchen Aufgaben ihr eure Zeit widmet. Dadurch fühlt sich die Welt deutlich lebendiger an und eure Entscheidungen bekommen mehr Bedeutung.

Auch das Kampfsystem braucht sich nicht zu verstecken. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit spielt es sich richtig gut und passt meiner Meinung nach hervorragend zum restlichen Konzept. Gerade der Wechsel zwischen Mensch und Vrakhiri sorgt dabei für etwas Abwechslung.

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Natürlich ist auch Dawnwalker nicht perfekt. In meinem Test sind mir unter anderem einige Grafikfehler und kleinere Bugs aufgefallen. Insgesamt hat mich das Spiel aber so sehr gepackt, dass ich auch nach dem Test noch weitergespielt habe.

Ein starker Start für Rebel Wolves

Eine Million verkaufte Exemplare nach nur wenigen Tagen sind für eine neue Marke definitiv eine Ansage. Ob The Blood of Dawnwalker diesen Erfolg langfristig fortsetzen kann, muss sich natürlich erst zeigen.

Der erste Meilenstein ist für Rebel Wolves aber ohne Zweifel ein Grund zum Feiern. Und aus meiner Sicht hat sich das Studio diesen Erfolg auch verdient. Die Mischung aus Vampir-Thematik, Entscheidungen, Zeitdruck und klassischem RPG funktioniert überraschend gut.

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Für Rebel Wolves dürfte damit auch der Weg für weitere Projekte deutlich interessanter geworden sein. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln.

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